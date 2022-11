Według rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów tzw. SUR, wejść ma w życie wymóg prowadzenia elektronicznej ewidencji środków ochrony. Ma on obowiązywać już za 2 lata. Czy Polski rolnik jest gotowy do jej prowadzenia? W jakim zakresie elektroniczna ewidencja będzie wykraczać poza znane dotychczas wymogi?

Na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie przy wielu okazjach w kuluarach dyskutowano na temat obowiązku wykonywania elektronicznej ewidencji środków ochrony roślin, który wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów tzw. SUR. Miała by ona obowiązywać już za dwa lata. Wszyscy byli zgodni, że zakres ewidencjonowania danych, które rzekomo musiałby spisywać rolnik jest zbyt szeroki i stałby się dla nich dużym obciążeniem biurokratycznym.

Co ma zawierać nowa proponowana ewidencja środków ochrony roślin? O tym pisaliśmy w poprzednim artykule:

Wielu rolników już w formie elektronicznej prowadzi ewidencję, jednak wg. aktualnych przepisów robią to w obowiązującej nadal formie uproszczonej. Zdaniem prof. Marka Mrówczyńskiego z IOR-PIB w Poznaniu proponowane nowe wymogi i zakres spisywanych danych wykraczają znacznie poza znane dotychczas obowiązujące zasady. Jego zdaniem te szczegóły nie wnoszą nic do praktyki rolniczej.

- Tylko około 100 tys. rolników jest gotowych, aby prowadzić elektroniczną ewidencję środków ochrony roślin. Zbieranie tak szczegółowych danych jest niepotrzebne - ocenia prof. Mrówczyński - Przykładowo Unia Europejska chce, aby każdy rolnik czy ogrodnik wpisywał jaki numer danego preparatu został nadany przez ministra rolnictwa w Polsce w procesie rejestracyjnym. Uważam, że to jest to jest zbędne, bo nie można stosować preparatu innego niż z etykietą polską. A te dane łatwo kontrolujący urzędnik może sam sprawdzić – wylicza prof. Mrówczyński.

Zdaniem eksperta to może stać się krótką droga do nałożenia na rolnika sankcji. Wystarczy, że pomyli się w spisywaniu danych lub nie dotrzyma terminów i może to pociągnąć za sobą określone konsekwencje.

Czy jest szansa, że będą te wymogi odłożone jednak w czasie?

Dużo się teraz dyskutuje na temat tego projektu rozporządzenia jak również na czynniki pierwsze rozkłada się zapisane tam propozycje. Projekt został opublikowany 22 czerwca br.

Jak przywołuje prof. Mrówczyński - Minister Rolnictwa wyraźnie powiedział, że Polska jest przeciwko temu rozporządzeniu i wybranym zapisom. Tworzy się obecnie koalicja państw Unii Europejskiej, które się sprzeciwiają wprowadzeniu go w takiej formie w życie.