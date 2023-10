Czy obecne przepisy i regulacje prawne stoją na straży dynamicznie rozwijającego się rynku biopreparatów? Co powinno być w priorytecie usprawnione, a gdzie śrubę regulacyjną trzeba jeszcze dokręcić? O tym będziemy między innymi dyskutować, w części Agrotechnicznej na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

14 listopada br. w Warszawie odbędzie się konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023r.

W sesji agrotechnicznej, w drugim bloku tematycznym odbędzie się debata pt. Wyzwania przed producentami roślinnymi: środowisko, substancje, ekonomia.

Jednym z zaproszonych do dyskusji ekspertów będzie prof. Marek Mrówczyński były dyrektor IOR-PIB w latach 2018-2021 oraz 2007-2012. Pragnie on z Państwem podzielić się swoją refleksją na temat dynamicznie rozwijającego się rynku biopreparatów i wizji bardziej "zielonego" rolnictwa.

Nasz ekspert od lat zaznacza, że przepisy prawa muszą szybko reagować na zmiany w rolnictwie, bo wyzwań nie ubywa, tylko co rusz pojawiają się nowe. Nie można zostawić rolnika samego wobec tylu zmian z jakimi musi się on teraz zmierzać.

Jego zdaniem, przepisy prawa, przede wszystkim nie powinny stanowić bariery dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań, będących odpowiedzią na najbardziej palące problemy w rolnictwie. Z drugiej strony nie mogą one dopuszczać do rynku produktów o niesprawdzonej skuteczności czy co gorsza o nieznanym, czy też wątpliwym pochodzeniu. One muszą być dopasowane do realiów i wspierać szczególnie rozwój obiecujących kierunków.

Jakie przepisy stoją na straży biopreparatów?

Zdaniem profesora Mrówczyńskiego niestety ustalone przepisy czy to unijne czy też ustanowione na szczeblu krajowym mają wiele niedoskonałości, które trzeba w priorytecie zmienić.

Przykładowo oprócz rejestracji mikroorganizmów powinna być wprowadzona przez UE uproszczoną procedura akceptacji makroorganizmów, bo wówczas można w ramach ekoschematów wprowadzić dopłaty, np. do kruszynka w kukurydzy.

Fakt jest jednak taki, że rynek biopreparatów dynamicznie się rozwija i niestety nie zawsze w kontrolowanym kierunku. Trudno się w tych zagadnieniach swobodnie poruszać szczególnie rolnikowi, dla którego stanowią one zupełną nowość. Przepisy prawa muszą być doprecyzowane tak, aby na rynku funkcjonowały tylko i wyłącznie produkty dobrej jakości.

Co należy zmienić w prawodawstwie?

Co należałoby zrobić aby rynek biopreparatów w tym rejestrowanych biopestycydów mógł się lepiej rozwijać, a rolnicy mogli korzystać tylko i wyłącznie z produktów wysokiej jakości i o potwierdzonej skuteczności?

Co warto zmienić w krajowych przepisach prawnych, aby rolnicy chętniej sięgali po produkty biologiczne?

Czy obecne wsparcie dla rolników stosujących produkty biologiczne jest wystarczające? Czy powinno ono być realizowane w większym zakresie?

O tym między innymi chcielibyśmy porozmawiać w debacie, która będzie miała miejsce w czasie pierwszej sesji poświęconej agrotechnice.

Zapraszamy na debatę:

13.00-14.05 | Debata (65‘)

Wyzwania przed producentami roślinnymi: środowisko, substancje, ekonomia

Co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy?

Sprawdź AGENDĘ

I ZAREJESTUJ SIĘ już dziś!