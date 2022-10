O problemach w ochronie roślin debatowano wielokrotnie na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. O konsekwencjach redukcji substancji czynnych w ochronie rozmawiamy z prof. Markiem Mrówczyńskim dyrektorem IOR-PIB w Poznaniu w latach 2018 – 2021 oraz 2007 - 2012.

Jak zaznaczał podobnie na celowniku są substancje herbicydowe z grupy sulfonylomoczników, które mogą przedostawać się do wód gruntowych i to jest główny powód dlaczego Unia Europejska chce te substancje wycofać z użycia.

- Należy jednak zauważyć, że substancje z tych grup używa się w małych dawkach. Dawka s.cz. z grupy pyretroidow waha się od 5-10g/ha, w przypadku sulfonylomoczników jest to ok. 20-25g/ha. Jak tych grup nam braknie, wzrośnie automatycznie zużycie substancji czynnych w gramach na hektar, gdyż dawkowanie będzie dużo wyższe - zwracał uwagę na problem profesor Mrówczyński.

Sukcesywnie znikać nam będą także triazole. Jak zaznaczał profesor Mrówczyński prawie połowa fungicydów w Polsce i w Unii Europejskiej zawiera w swym składzie substancje z tej grupy. Stanowią one zarówno fungicydy nalistne jak i zaprawy nasienne.

- Niestety wzrosną nam koszty ochrony ponieważ te substancje były stosunkowo tanie, w zdecydowanej większości przypadków nie mają już ochrony patentowej i doczekały się wielu generyków. Nowe preparaty są dużo droższe, gdyż stworzenie preparatu nowego to jest koszt około 1 miliarda polskich złotych i to są pieniądze bardzo duże. Kolejny problem to jest to, że z reguły te preparaty działają krócej, co będzie generowało potrzebę wykonywania większej liczby zabiegów na hektar. Przykładowo jeszcze nie dawno w rzepaku wykonywano około 5 zabiegów ochronnych, teraz jest to już ponad 10. Przy krócej działającej ochronie ich liczba może się jeszcze zwiększyć - zaznacza prof. Mrówczyński.