Program ochrony zbóż według BASF

Dni Pola 2021 w Strzelcach były dla partnera wydarzenia, firmy BASF Polska, dobrą okazją do zaprezentowania działania produktów "na żywo" na poletkach.

Podczas Dni Pola Hodowli Roślin Strzelce można było podziwiać nie tylko mnogość odmian roślin uprawnych, ale także efekty zastosowanej strategii ochrony roślin na poletkach. Program ochrony bazował na produktach firmy BASF, będącej partnerem wydarzenia - od zapraw nasiennych, przez regulatory wzrostu, do fungicydów.

Nowe fungicydy musiały zdobyć zaufanie rolników

Podczas konferencji prasowej Rafał Maras z firmy BASF Polska przedstawił propozycje firmy na skuteczną ochronę zbóż przed chorobami grzybowymi. Ekspert przypomniał, że wycofanie epoksykonazolu poskutkowało całkowitą wymianą portfolio fungicydów. Miejsce stosowanych wcześniej środków zajęły w ofercie BASF produkty oparte o nową substancję czynną Revysol (z grupy triazoli).

Pełny program ochrony fungicydowej uwzględnia zabiegi T-1, T-2 oraz T-3. RevyFlex, czyli pakiet tworzony przez dwa preparaty - Revycare i Flexity - dedykowany jest do zabiegu T-1. Do ochrony liścia flagowego polecany jest produkt Revysky. Pak RevyTop, zawierający fungicydy Sulky oraz Simveris, to rozwiązanie przeznaczone do ochrony kłosa.

Program ochrony fungicydowej zbóż według BASF Polska (fot. JŚ-S).

Rafał Maras zaznaczył, że cechą charakterystyczną substancji aktywnej Revysol, będącej składową wszystkich wymienionych wcześniej fungicydów, jest stukrotnie mocniejsze wiązanie z patogenem. Ponadto każdy z produktów odpowiada na specyficzne wyzwania związane z warunkami atmosferycznymi charakterystycznymi dla różnych terminów aplikacji fungicydów. I tak: polecany w pierwszym zabiegu RevyFlex można stosować już od temperatury 5 stopni Celsjusza; charakteryzuje się on również długim czasem działania (ochrona przed septoriozą paskowaną liści do 50 dni). Z kolei w przypadku produktu Revysky, rekomendowanego do zabiegu T-2, producent deklaruje 40% wyższą skuteczność w deszczowych warunkach. Przedstawiciel BASF Polska podkreślił, że opady deszczu nawet już 30 minut po wykonaniu zabiegu nie powodują spadku skuteczności fungicydu. Te właściwości środka pozwalają na wydłużenie okna zabiegowego. Ważną cechą paku RevyTop, oprócz skutecznej ochrony przed porażającymi kłos fuzariozami, jest czterokrotnie wyższa odporność na promieniowanie UV.

W profilaktyce chorób grzybowych zbóż ogromne znaczenie ma ochrona już na etapie przygotowania materiału siewnego. Rafał Maras przedstawił dwa produkty z oferty firmy BASF, służące do zaprawiania ziarna - zaprawy Systiva 333 FS oraz Kinto Plus. Ekspert podkreślił, że zaprawę Kinto Plus oprócz działania ochronnego przed chorobami grzybowymi wyróżnia silny wpływ na fizjologię roślin, m.in. wigor początkowy i rozwój systemu korzeniowego.

Poszukiwanie sposobów na odporność chwastów

Ważnym elementem zapobiegania odporności chwastów na substancje czynne herbicydów jest ich rotacja. Jest to jednak trudne zadanie w czasach, gdy asortyment dostępnych środków stale się kurczy, dlatego każda nowa substancja czynna na rynku to powód do zadowolenia. Przykładem herbicydu wymierzonego w uodparniające się chwasty jest Pontos. Środek koncernu BASF zawiera w swoim składzie nową substancję - pikolinafen - w towarzystwie flufenacetu. Herbicyd służy do zwalczania chwastów jedno- jak i dwuliściennych. "Pontos zwalcza miotłę zbożową w jednym zabiegu", zapewnił Rafał Maras. Co interesujące, środek jest zarejestrowany do zwalczania coraz bardziej uciążliwego wyczyńca polnego.

Prelegent dodał, że środek Pontos znakomicie nadaje się do tworzenia mieszanin, np. z diflufenikanem, tribenuronem metylu i chlorotoluronem. Mieszanina z dwoma ostatnimi z wymienionych substancji jest polecana szczególnie w przypadku silnego zachwaszczenia łanu chabrem bławatkiem.

Oferta specjalna dla plantatorów rzepaku

Rafał Maras przedstawił również dedykowaną dla plantatorów rzepaku specjalną ofertę cenową na zakup herbicydów i fungicydów rzepaczanych (na zdjęciu poniżej).

Oferta promocyjna na zakup herbicydów i fungicydów rzepaczanych od BASF (fot. JŚ-S).