O rolnictwie zrównoważonym, budowaniu świadomości klientów skąd bierze się żywność i powracającym jak bumerang temacie nadal żywego problemu podrabianych środków ochrony roślin rozmawiamy z Aleksandrą Mrowiec, Communications Business Partner Crop Science CEE Bayer.

Zielone rolnictwo było jednym z tematów dyskusji na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2022 w Katowicach. Po spotkaniu Iwona Dyba, redaktor naczelna farmer.pl zapytała przedstawicielkę firmy Bayer, Aleksandrę Mrowiec, jak rolnictwo zrównoważone wpisuje się w założenia zielonej transformacji, które już od 2023 r. będą obowiązywać w Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Rolnictwo zrównoważone stawia na wiedzę

- Polskie rolnictwo jest bardzo rozwinięte i rolnicy mają ogromną wiedzę. Kwestia jest tego, żeby czasem dzielić i przekazywać informacje dalej – podkreślała Mrowiec. Świadomość pewnych, nawet czasem bardzo prostych rozwiązań i wdrażanie ich w życie we własnych gospodarstwach jest bardzo ważna. Bo zrównoważone praktyki są często bardzo proste i przez to ich nie dostrzegamy, a tak mało wystarczy, aby je wcielić w życie. To mogą być małe zmiany.

- Na przykład zostawienie na polu kawałka ścierniska, albo usypanej górki kamieni. To już jest wystarczające, aby zachować kawałek bioróżnorodności – podkreślała.

Aleksandra Mrowiec zaznaczyła, że bardzo istotną kwestię odgrywa świadomość i edukacja. Firma realizuje w tym względzie, również w Polsce, system zrównoważonego rolnictwa - Bayer Forward Farming. – W ramach tej światowej inicjatywy prowadzimy szkolenia i pokazujemy, jak może wyglądać zrównoważone rolnictwo. Mamy tam wdrożone różne rozwiązania, dzięki czemu rolnicy mogą zobaczyć w praktyce, jakie zastosować narzędzia, co zrobić żeby zredukować ilość zabiegów – wymieniała.

Bezpieczeństwo żywnościowe staje się priorytetem

Program nie jest dedykowany wyłącznie dla rolników, ale również dla mieszkańców miast. - Prowadzimy profil na facebook’u „jest rolnik jest żywność” i pokazujemy skąd bierze się żywność na polskich półkach. W ten sposób budujemy świadomość, ale też zaufanie do rolnictwa – podkreśliła Aleksandra Mrowiec.

Mrowiec przytoczyła ostatnie badania przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. - Zapytaliśmy konsumentów, czy byliby gotowi zapłacić za produkty rolnictwa zrównoważonego więcej. Ku naszemu zaskoczeniu okazuje się, że tak (..) ok. 70 proc. konsumentów jest gotowa korzystać z takich produktów rolnictwa zrównoważonego jeżeli one będą oznaczone – wyjaśniła.

Na koniec Panie rozmawiały o trudnej sytuacji geopolitycznej, czyli trwającej wojnie za naszą wschodnią granicą i nadal ważnym problemie podrabianych środków ochrony roślin. Okazuje się, że i w tym względzie ważna jest wiedza i budowanie świadomości rolników.