Prosto z pola – konferencja polowa firmy Bayer

Wczoraj odbyła się konferencja polowa firmy Bayer, tym razem w formie on-line. Choć taka forma nie zastąpi uczestnictwa na miejscu i obserwacji roślin, jednak dowodzi na to, że w obecnej, trudnej sytuacji i „polówkę” da się zrobić.

Firmowi eksperci na żywo przedstawiali informacje branżowe prosto ze studia w Warszawie. W między czasie relacjonowali sytuację z Centrum Doradztwa Technicznego w Pordenowie (woj. pomorskie, powiat malborski). Możliwości on-line pozwoliły także przenieść się wirtualnie do innych lokalizacji w kraju.

Pordenowo 2020

Na miejscu Wojciech Karaś oraz Sławomir Kaszubowski z Bayer CropScience omówili najważniejsze elementy technologii ochrony zbóż, rzepaku oraz kukurydzy.

Ochrona fungicydowa zbóż

- Tu w Pordenowie na Żuławach, testujemy wiele produktów, także zestawionych w różnych technologiach ochrony. Zabiegi wykonujemy w kilku terminach aplikacji, a na poletkach mamy posianych 24 najpopularniejsze odmiany pszenicy– tłumaczyli prowadzący spotkanie polowe eksperci.

Wojciech Karaś z firmy Bayer

W regionie tym bardzo dużego znaczenia nabierają choroby fuzaryjne zarówno te występujące na podstawie źdźbła jak i typowe fuzariozy kłosów. Na poletkach kontrolnych dominuje póki co mączniak prawdziwy zbóż i traw, który pnie się już na liść podflagowy, są już pierwsze objawy rdzy żółtej oraz brunatnej jak również objawy DTR oraz septoriozy paskowanej liści. W tym roku obserwowano także bardzo dużo reakcji fizjologicznych na zbożach, które były wynikiem licznych stresów związanych z często panującymi tej wiosny niskimi temperaturami i stosowaną w tym czasie ochroną – relacjonowali z Pordenowa eksperci.

W Pordenowie ochrona fungicydowa zbóż oparta jest o dwa nowe rozwiązania: Input Triple, stosowany w pierwszym zabiegu T-1, oraz Ascra Xpro 260 EC (biksafen, fluopyram, protiokonazol), stosowany w zabiegu T2. Input Triple to kombinacja 3 składników czynnych. Zawiera 160 g/l protiokonazolu, 200 g/l spiroksaminy oraz 40 g/l proquinazidu. Fungicyd chroni zboża przed łamliwością podstawy źdźbła i innymi chorobami oraz działa na mączniaka prawdziwego, zwalczając go interwencyjnie oraz zapobiegawczo. Preparat Ascra Xpro został wprowadzony do sprzedaży w 2020 r. Input Triple będzie dostępny w sprzedaży w sezonie 2021.

Nowość herbicydowa dla zbóż

W Pordenowie Bayer zaprezentował także nowy herbicyd do jesiennej ochrony przed miotłą zbożową i chwastami dwuliściennymi Bacara Trio 516 SC. Preparat składa się z trzech substancji czynnych: 200 g/l flufenacetu, 233 g/l diflufenicanu oraz 83 g/l metrybuzyny. Działa doglebowo i nalistnie.

Na poletkach zastosowano Bacara Trio w dawce 0,45 l/ha. Produkt rekomendowany jest do stosowania po wschodach zbóż - do fazy trzech liści (BBCH 10-13). Przy czym badania firmowe pokazują, że najlepiej sprawdza się w tych wcześniejszych fazach rozwojowych zbóż, kiedy to i chwasty nie są zawansowane w rozwoju (działanie odglebowe).

- Herbicyd ten to doskonałe narzędzie w walce w zapobieganiu i powstawaniu odporności. Sprawdzi się na polach z uodpornioną miotłą zbożową na herbicydy z grupy FOP i inhibitorów ALS – tłumaczył podczas spotkania Dariusz Szymański z Bayer.

Produkt testowany jest także w Centrum Badania Odporności Bayer w Paluzach (woj. warmińsko-mazurskie, powiat bartoszycki), gdzie w rejonie notuje się wiele biotypów odpornych chwastów, zwłaszcza miotły zbożowej.

- Na 44 poletkach porównywane i demonstrowane są różne metody zwalczania miotły zbożowej, odpornej na herbicydy z grupy inhibitorów ALS (HRAC B). Można tu porównać, jak skuteczne w walce z odpornością są następujące czynniki: zmianowanie upraw, metoda uprawy gleby (tradycyjna i bezorkowa), dobór i rotacja herbicydów o różnych mechanizmach działania, w tym Komplet 560 SC, Expert Met 56 WG, oraz nowe rozwiązanie: Bacara Trio.

- Prawidłowy dobór herbicydów o mechanizmie działania innym, niż inhibicja ALS, pozwala na polu dotkniętym odpornością miotły zbożowej uzyskać plon pszenicy w wysokości 8,59 t/ha, nawet przy braku orki i zmianowania upraw. Trzyletnie błędne stosowanie herbicydów z grupy HRAC B prowadzi do obniżenia plonu do 6,69 t/ha. Wykorzystanie pełnego spektrum działań: klasyczna orka, zmianowanie upraw (pszenica-rzepak-pszenica) i wybór herbicydu jesiennego o mechanizmach HRAC C1 i K3 pozwala uzyskać plon pszenicy na poziomie 9,03 t/ha – tłumaczył podczas spotkania dr Michał Krysiak, firma Bayer.

Rzepak poddany wielu stresom

W tym roku także rzepak odczuł wyraźnie niezbyt sprzyjającą wiosnę. Przymrozki nie tylko spowodowały liczne pęknięcia łodyg, ale także notowano uszkodzenia pąków i kwiatów, które później zostały odrzucone przez rośliny. Rzepak jednak ma wysoki potencjał regeneracyjny i dzięki temu prezentuje się dobrze.

- Jednak w tym sezonie wyjątkowo często plantatorzy rzepaku popełniali błąd skupiając się na regulacji tej uprawy. Wiosenne zabiegi często w tym sezonie okazały się być zbyt silnym stresem, przez co rzepak reagował redukcją części kwiatów – tłumaczył podczas spotkania Sławomir Kaszubowski.

- Trudności także pojawiły się w okresie wykonywania ochrony okołokwitnieniowej. Ze względu na sprzyjające dla rozwoju zgnilizny twardzikowej warunki zabiegi takie polecano wykonywać już na początku kwitnienia w momencie pojawienia się pierwszych opadających płatków. W tym czasie bywały chłodne noce, a zabiegi które należy wykonywać po oblocie pszczół wykonywane były w zbyt niskich temperaturach, przez co ochrona może się okazać nie w pełni skuteczna– tłumaczył Wojciech Karaś.

W Pordenowie wykonano zabieg fungicydowy w momence gdy 40 proc. kwiatów zakwitło. Użyto w pełnej dawce preparatu Propulse 250 SE (fluopyram, protiokonazol). Wyraźnych objawów zgnilizny twardzikowej jeszcze nie widać.

Nowe odmiany kukurydzy

W Pordenowie Katarzyna Gallewicz z Bayer zaprezentowała także 3 nowe odmiany kukurydzy marki Dekalb. Są to:

· DKC 3595 (FAO 240), odmiana średniowczesna do uprawy na ziarno. Polecana do uprawy na słabych, średnich i dobrych stanowiskach. Posiada ziarno typu dent i kolby typu flex.

· DKC 2972 (FAO 230), do uprawy na ziarno i kiszonkę. Wysokie rośliny mają mocne łodygi oraz silny system korzeniowy. Odmianę cechuje mocny efekt STAY-GREEN oraz dobra zdrowotność.

· DKC 3609 (ES3649) (FAO 250) to średniowczesna odmiana typu dent polecana do uprawy na ziarno. Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością i tolerancją na wyleganie. W swojej grupie wczesności odznacza się stabilnym i wysokim potencjałem plonowania. Odmiana trafi do sprzedaży w 2021.

W Centrach Doradztwa Technicznego zasiane zostały również nowe odmiany takie jak chociażby: DKC 4098 (FAO 290), DKC 3888 (FAO 270) oraz DKC 4098 (FAO 290).

Odchwaszczanie kukurydzy dopasowane do warunków

W Pordenowie prowadzone są także badania dotyczące zwalczania chwastów w kukurydzy. W tym roku odchwaszczanie kukurydzy to duże wyzwanie, nie tylko dla działania herbicydów odglebowych (siew kukurydzy w przesuszone podłoże), ale także dla stosowanych nalistnych środków (przymrozki i uszkodzenia liści). Zważywszy na trudne warunki zalecano w tym roku wykonanie mieszanych zabiegów i w systemie dawek dzielonych. Na poletkach sprawdziło się rozwiązanie: Adengo 315 SC – 0,22l/ha (przedwschodowo) a następnie powschodowo Maister Power 42,5 OD w dawce 0,75 l/ha. – tłumaczyli na poletkach z kukurydzą zasadność stosowania tego rozwiązania Wojciech Karaś oraz Sławomir Kaszubowski

Burak cukrowy i trudności w odchwaszczaniu

To ostatni sezon, w którym mogliśmy zastosować substancję czynną desmedifam w odchwaszczaniu buraka. W przyszłym sezonie wypadnie ze stosowania wiele skutecznych programów ochrony. Jedną z odpowiedzi na zaistniałą sytuację jest technologia Conviso Smart. Składa się on z herbicydu, opartego na substancjach z grupy inhibitorów ALS, oraz specjalnie wyhodowanych odmian buraka cukrowego, tolerancyjnych na wymienione substancje. Należy dodać, że technologia ma być szeroko dostępna dla plantatorów. W tym roku Bayer prezentuje na swoich plantacjach pokazowych głównie dwie odmiany buraka: Gladiata firmy KWS, ale również Hopper Smart, pochodzącą z SESVanderHave.

Rozwiązania dla sadowników

Podczas konferencji zaprezentowano także nowy fungicyd rodziny Luna, Luna Care 71,6 WG przeznaczony do stosowania w ochronie drzew ziarnkowych. W składzie zawiera fluopyram (50 g/kg) oraz fosetyl glinu (666 g/kg). Oprócz działania na choroby grzybowe, takie jak parch, mączniak, brązowa plamistość liści gruszy (Stemphylium), rak drzew owocowych, stosowanie Luna Care ogranicza również szkodliwość chorób bakteryjnych, m.in. zarazy ogniowej, raka bakteryjnego. W uprawie jabłoni Luna Care zalecane stosowanie to dawka 2kg/ha, w gruszach 3 kg/ha.