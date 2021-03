Prosulfokarb także od Ciech Sarzyna

Ciech Sarzyna poinformowała o nowym herbicydzie dostępnym w ofercie firmy. Jest to Krum 800, przeznaczony jest do jesiennej ochrony wszystkich zbóż ozimych oraz wiosennej aplikacji w wielu innych gatunkach roślin, m.in. ziemniaka, cebuli z rozsady i dymki, czosnku czy marchwi.

Krum 800 to herbicyd o szerokiej rejestracji do stosowania doglebowo i nalistnie, przeznaczony do aplikacji w terminie przed i wczesnopowschodowym roślin uprawnych. Najskuteczniejsze efekty zwalczania osiągane są podczas jego użycia we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (kiełkowanie i wschody) oraz warunkach wysokiej wilgotności gleby. Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania w zbożach ozimych to 3 l/ha.

W etykiecie rejestracyjnej Krum 800 znajdują się chwasty wrażliwe takie jak: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, a także średniowrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity czy wiechlina roczna.

- Krum 800 dopełnia gamę preparatów chwastobójczych w naszym portfolio. Preparat skutecznie zwalcza między innymi popularną miotłę zbożową i zapobiega powstawaniu zjawiska odporności - mówi Jacek Skwira, Portfolio Menadżer CIECH Sarzyna.

Krum 800 z powodzeniem może być stosowany jako podstawa do stworzenia pełnej technologii ochrony herbicydowej. Co istotne, środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Zdaniem firmy, preparat jest także odporny na warunki atmosferyczne, a występujące opady deszczu nie obniżają skuteczności jego działania.

