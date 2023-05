Co sprzyja rozwojowi pryszczarka? Zdecydowanie wysokie temperatury i brak opadów, fot. AK

Pryszczarek kapustnik to teoretycznie jeden z licznych szkodników w rzepaku ozimym. W praktyce jednak spędza sen z powiek wielu plantatorom. Może on bowiem zniszczyć całoroczną opiekę nad rzepakiem.

Pryszczarek kapustnik jest muchówką. Samice są większe od samców (mają 2-2,2 mm, podczas gdy samce maksymalnie 1,5 mm długości). Pamiętajmy jednak, że szkodliwe są tak naprawdę larwy, które żerują wewnątrz łuszczyn. Szkodliwość samej muchówki jest związana de facto tylko (albo aż) z możliwością złożenia jaj, a tym samym „wpuszczenia” larw do łuszczyny.

Najgroźniejsze jest dla rzepaku pierwsze pokolenie pryszczarka kapustnika. Pojawia się ono na początku kwitnienia, choć jego rozwój uzależniony jest od warunków pogodowych i pryszczarek może pojawiać się na plantacji w maju przez niemal cały okres kwitnienia rzepaku. W sumie w ciągu roku pryszczarek kapustnik może wytworzyć trzy, a w sprzyjających latach nawet cztery pokolenia.

Co sprzyja rozwojowi pryszczarka? Zdecydowanie wysokie temperatury i brak opadów. Wówczas rozwija się on z wyższą dynamiką. Naszym sprzymierzeńcem w walce z tym szkodnikiem są chłody oraz częste opady deszczu. Co prawda niższe temperatury nie są z reguły pozytywne w ogólnym rozrachunku dla rozwoju rzepaku w okresie wiosennym, niemniej ryzyko dużych strat wyrządzonych przez pryszczarka jest wówczas niższe (...).