Przedłużone zezwolenie i okres ważności Ortusa

Firma Sumi Agro Poland 14 kwietnia na mocy decyzji resortu rolnictwa uzyskała przedłużenie ważności zezwolenia akarycydu Ortus 05 SC do 30.04.2022 r. Równocześnie wydłużony został okres ważności stosowania środka i wynosi on aktualnie 3 lata i 9 miesięcy.

Ortus to produkt do eliminacji roztoczy w uprawach sadowniczych i ogrodniczych, który w 2018 r., jako jedyny preparat na rynku, uzyskał rozszerzenie rejestracji o zwalczanie przędziorka chmielowca w buraku cukrowym.

W ostatnim czasie Sumi Agro Poland uzyskała ministerialną decyzję o przedłużeniu ważności zezwolenia do 30.04.2022. W przyszłości firma planuje ubiegać się o kolejne przedłużenie tego okresu.

- W kategorii środków przędziorkobójczych Ortus posiada obecnie najdłuższy okres ważności stosowania – 3 lata i 9 miesięcy. Dla obecnych i potencjalnych użytkowników stanowi to rękojmię stabilności formulacji – podają.

Ortus 05 SC to koncentrat na bazie fenpiroksymatu, do rozcieńczania wodą, przeznaczony do zwalczania przędziorków, szpecieli, pordzewiaczy oraz innych szkodliwych roztoczy. Działa na wszystkie ruchome stadia rozwojowe tych szkodników, a stosowany jest w produkcji owoców (jabłonie, grusze, śliwy, porzeczki czarne, truskawki) oraz na plantacjach buraka cukrowego. Wykorzystywany może być także w małoobszarowych uprawach owoców miękkich, warzyw pod osłonami, roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych.

- Ortus jest znany polskim sadownikom, od lat cieszy się dużym zaufaniem – mówi Urszula Filipecka, dyrektor marketingu w firmie Sumi Agro Poland.

– Jest to produkt bardzo skuteczny, działa dwutorowo – kontaktowo oraz żołądkowo, a jego oddziaływanie utrzymuje się długo po wykonaniu zabiegu. Warto też podkreślić, że Ortus 05 SC to na chwilę obecną jedyny na rynku akarycyd zarejestrowany do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawie buraka cukrowego. Wydłużenie okresu rejestracji z pewnością ułatwi planowanie zabiegów i rolnikom, i producentom owoców – dodaje.

Jak zaznacza Filipecka, przędziorek chmielowiec – w związku z obecnymi zmianami klimatycznymi – stanowi coraz poważniejszy problem dla plantatorów buraka cukrowego w Polsce. Dlatego rozpoznanie początkowych objawów żerowania i szybkie przeciwdziałanie są często kluczowe dla ratowania plonów.