Przedwschodowe odchwaszczanie kukurydzy

Do przedwschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy dostępna jest szeroka gama herbicydów. Aby skutecznie działały, niezbędna jest jednak wilgotna i nienagannie uprawiona gleba.

Skuteczność i selektywność zabiegów doglebowych zależą m.in. od przebiegu pogody, a zwłaszcza od wilgotności gleby. W czasie suszy działanie herbicydu jest ograniczone, ponieważ na skutek deficytu wody w glebie jest on silniej związany z cząstkami gleby, a przez to mniej dostępny dla kiełkujących chwastów. Negatywnie na działanie herbicydów doglebowych wpływają również obfite opady deszczu występujące po zabiegu, które powodują wymycie herbicydów w głąb profilu glebowego, przez co mniej substancji aktywnej jest pobieranej przez chwasty.

Przedwschodowa ochrona pól kukurydzy przed chwastami bazuje głównie na 5 substancjach czynnych, występujących w herbicydach samodzielnie oraz w mieszaninach z innymi składnikami. W tabeli przedstawiono wybrane preparaty, które można stosować do odchwaszczania kukurydzy jeszcze przed jej wschodami, jakkolwiek większość z nich nadaje się również do zabiegów nalistnych.

Pendimetalina

Jest popularną substancją czynną wykorzystywaną np. w herbicydzie Pendigan 330 EC, której mechanizm działania polega na hamowaniu podziału i wzrostu elongacyjnego komórek roślinnych. Pendimetalina zwalcza chwasty jednoliścienne (chwastnica jednostronna, włośnica zielona) i dwuliścienne (gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mlecz zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne). Stosuje się ją bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni po nim. Ze względu na możliwość uszkodzenia siewek kukurydzy siew nie może być płytszy niż 2 cm, zaś nasiona muszą być dokładnie przykryte warstwą gleby (herbicyd nie może mieć kontaktu z nasionami kukurydzy).

Pendimetalina występuje również łącznie z dimetenamidem-P (związek z grupy inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach) w herbicydach Spectrum Plus i Wing P 462,5 EC. Hamują one kiełkowanie chwastów oraz powodują zamieranie siewek. Podobnie jak w przypadku pendimetaliny stosowanej samodzielnie, środki te nie mogą być stosowane na płytko obsianych polach. Oba herbicydy skutecznie niszczą chwastnicę jednostronną oraz chwasty dwuliścienne takie, jak: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polne.

S-metolachlor

To kolejna substancja czynna stosowana do przedwschodowego odchwaszczania kukurydzy, a wykorzystana np. w herbicydzie Dual Gold 960 EC. Należy ona do grupy związków będących inhibitorami podziału komórek. W wyniku jej aplikacji dochodzi do zahamowania kiełkowania nasion chwastów i rozwoju siewek. Substancja pobierana jest przez okrywę nasienną, korzenie i hypokotyl, w związku z czym działa toksycznie na chwasty będące w fazie kiełkowania lub siewki. Nie zwalcza natomiast egzemplarzy w starszych stadiach rozwojowych. W zabiegach przedwschodowych zaleca się stosować ją bezpośrednio po siewie kukurydzy. Środki z S-metolachlorem niszczą głównie gatunki jednoliścienne: chwastnicę jednostronną, palusznika krwawego i włośnicę zieloną. Spośród chwastów dwuliściennych jedynie psianka czarna jest wrażliwa na tę substancję. S-metolachlor wymaga optymalnego uwilgotnienia gleby i starannie uprawionego (bez grud) pola. W razie wystąpienia długotrwałej suszy - co ostatnimi laty jest częstym zjawiskiem, herbicydy na niej oparte zaleca się stosować jeszcze przed siewem a następnie wymieszać z glebą na głębokość 5 cm.

Petoksamid

To substancja, która blokuje biosyntezę kwasów tłuszczowych niezbędnych przy produkcji wosków. Prowadzi to do szybkiego zamierania wschodzących siewek na skutek braku ochronnego działania wosków. Przedstawicielem preparatów opracowanych na bazie tej substancji czynnej jest np. Succesor 600 SC. Petoksamid z bardzo dobrym rezultatem zwalcza takie gatunki, jak: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.

Glifosat

Tę substancję o działaniu nieselektywnym również można wykorzystać do przedwschodowego odchwaszczania. Jest on pobierany tylko przez zielone części roślin, zatem należy stosować go na polach, gdzie chwasty już wzeszły, lecz najpóźniej na trzy dni przed wschodami kukurydzy. Herbicydy z glifosatem są szczególnie przydatne na plantacjach zachwaszczonych perzem i innymi gatunkami wieloletnimi, np. bylicą pospolitą.

Terbutylazyna

Jest już jedynym na rynku przedstawicielem niegdyś powszechnie stosowanych herbicydów triazynowych. Substancja ta jest pobierana głównie przez korzenie kiełkujących chwastów, a jej mechanizm działania polega na zakłócaniu przebiegu fotosyntezy. Na uwagę zasługuje fakt, że środki z terbutylazyną, np. Terbustar 500 S.C., zabezpieczają plantację przed nowymi falami wschodów chwastów przez okres 6-8 tygodni po oprysku. Skutecznie zwalczane przez terbutylazynę są jedynie chwasty dwuliścienne, takie jak: fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, szarłat szorstki, tasznik pospolity.

Terbutylazyna występuje również w fabrycznych mieszaninach z innymi substancjami o różnych mechanizmach działania, tj. petoksamidem, sulkotrionem i S-metolachlorem. Stosując kombinację terbutylazyny z petoksamidem (Successor Tx 487,5 SE) możemy skutecznie wyeliminować z plantacji takie gatunki chwastów, jak: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica sina. W przypadku aplikacji powyższego środka na glebach lekkich, o niskiej zawartości próchnicy wzrasta ryzyko uszkodzenia kukurydzy wówczas, gdy w pierwszych tygodniach po zastosowaniu środka występują obfite opady. Do zastosowania na polach opanowanych przez gatunki dwuliścienne można wykorzystać fabryczną mieszaninę terbutylazyny i sulkotrionu (Sulcotrek 500 SC). Herbicyd ten wykazuje wysoką skuteczność w stosunku do fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, maruny bezwonnej, tobołków polnych, przetacznika perskiego i przytulii czepnej. Szerszym spektrum zwalczanych gatunków odznaczają się mieszaniny terbutyloazyny z S-metolachlorem (np. Primextra Gold), które efektywnie eliminują następujące gatunki: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, powój polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnica zielona.

Inne mieszaniny 2- i 3-składnikowe

Na liście herbicydów przeznaczonych do zabiegów doglebowych znajduje się również preparat Adengo 315 SC, który zawiera dwie substancje aktywne o różnych mechanizmach działania. Izoksaflutol blokuje biosyntezę pigmentów, natomiast tienkarbazon metylu hamuje biosyntezę aminokwasów. Środek ten niszczy chwastnicę jednostronną i włośnice oraz niektóre chwasty dwuliścienne, m.in. fiołka polnego, przytulię czepną, rdesty, komosę białą. Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja działaniu herbicydu i pozwala utrzymać jego wysoką aktywność w długim okresie po aplikacji.

W zabiegach doglebowych można również zastosować preparaty trójskładnikowe. Powszechnie stosowany środek Lumax 537,5 SE zawiera substancje o różnych mechanizmach działania, tj. mezotrion, S-metolachlor i terbutylazynę. Odznacza się on szerokim spektrum zwalczanych gatunków (23 taksony), a na liście chwastów wrażliwych znajdują się m.in. chwastnica jednostronna, jasnota purpurowa, powój polny, przytulia czepna, psianka czarna, szarłat szorstki.

Druga trójskładnikowa mieszanina zawiera terbutylazynę, mezotrion i izoksaflutol (np. Metodus 650 WG). Herbicydy o takim składzie należy zastosować najpóźniej trzy dni po siewie. Z bardzo dobrym efektem niszczą następujące gatunki: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.