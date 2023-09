Przędziorek chmielowiec to niewielki szkodnik, któremu smakuję coraz większa grupa upraw. Zasiedla coraz częściej kukurydzę, a rosnący areał i ocieplenie klimatu będą mu sprzyjać. Jak walczyć z tym szkodnikiem?

Przędziorek chmielowiec to polifag atakujący wiele gatunków uprawnych.

Spotykany jest także w uprawach kukurydzy.

Jego szkodliwość jest uzależniona od liczebności szkodników na plantacji i ogólnego stanu roślin. Zestresowana kukurydza suszą i porażona przędziorkiem będzie przedwcześnie zasychać.

Przędziorek to zaledwie 0,5 mm pajęczak, który może wyrządzać dotkliwe szkody w uprawach jeśli występuje licznie a warunki pogodowe sprzyjają jego szybkiemu namnożeniu. Pierwsze pokolenia, osobniki dorosłe jak i larwy mają barwę żółtozieloną i trudno jest je dostrzec gołym okiem. Późniejsze generację mają barwę coraz ciemniejszą, w kierunku koloru ceglastego czy czerwonego. Przędziorek wysysa soki z rośliny na której żeruje doprowadzając do osłabienia liści i ich roli w fotosyntezie. Obecność przędziorków może także zdradzić biaława przędza, na której osadza się kurz czy drobinki piasku.

Przędziorek jako szkodnik kukurydzy

Jak czytamy w komunikatach fitosanitarnych na stronie IOR-PIB w Poznaniu

- Jego obecność na kukurydzy została wykryta po roku 2000, ale dopiero w ostatnich kilku latach pojawia się dość regularnie co roku, zwłaszcza na południu Polski. Zdarzają się sytuacje, że na lokalnych uprawach do 100% roślin jest przez pajęczaka opanowana, jednak jak pokazują obserwacje, najliczniejsze kolonie szkodnika i widoczne uszkodzenia blaszek liściowych koncentrują się zwykle w pasach brzeżnych zasiewów. Najsilniej, póki co pajęczak zasiedla i uszkadza liście od dołu do środkowej części wysokości rośliny, żerując głównie pod spodem blaszek liściowych - czytamy w zamieszczonej na stronie IOR-PIB w Poznaniu informacji.

Przędziorek jest groźny w warunkach suszy

Masowe żerowanie przędziorków jest szczególnie szkodliwe gdy rośliny są osłabione np. z powodu suszy.

- W miejscu żerowania pajęczaka na liściach, rzadziej pochwach liściowych, liściach okrywowych kolb i na znamionach kolb pojawiają się przebarwienia. Są one widoczne głównie na liściach po obu ich stronach. To zwykle przejaśnienia w postaci żółtawych plam, które są rozsiane po liściu tam, gdzie koncentrują się kolonie szkodnika. Z czasem te plamy łączą się ze sobą i mogą objąć całą powierzchnię liścia - podaje IOR-PIB w Poznaniu.

Zaatakowane liście przedwcześnie zasychają

Porażone liście przedwczesne zasychają, a nakłucia stają się wrotami dla patogenów chorobotwórczych.

- Przędziorek chmielowiec obecny jest na roślinach kukurydzy w całym kraju, jednak nie zawsze warunki pogodowe sprzyjają jego dużej liczebności. Z liczniejszymi pojawami szkodnika trzeba się liczyć w lata upalne i dość suche. To w takich warunkach pajęczak najlepiej się rozwija na kukurydzy. Plantacje silnie opanowane przez szkodnika zdarzają się lokalnie i były notowane przez IOR-PIB zarówno w południowej, jak i środkowej części kraju w okresach ciepłych wiosen i upalnego lata. Póki co nie ma informacji o dużym nasileniu pojawu przędziorka na kukurydzy z rejonów północnych kraju - komunikuje IOR-PIB w Poznaniu.

Jak pokazują obserwacje IOR-PIB, z pierwszymi pojawami szkodnika na roślinach kukurydzy można spotkać się już w czerwcu, jednak największą liczebność przędziorków notuje się w lipcu i sierpniu, a okres ich żerowania kończy się jesienią. W okresie wegetacyjnym rozwija się zwykle do 4-6 pokoleń pajęczaka, co jednak jest silnie powiązane z przebiegiem pogody. Okres rozwoju jednego pokolenia to zwykle 3 tygodnie.

Czym zwalczać przędziorka?

W kukurydzy pastewnej nie ma żadnej dopuszczonej możliwości go zwalczania. Jak podaje IOR w kukurydzy cukrowej jest dostępna jedynie rejestracja biopreparatu zawierającego grzyb Beauveria bassiana (szczep ATCC 74040), który może redukować populację pajęczaka.

IOR-PIB w Poznaniu radzi aby korzystać z metod profilaktycznych mogących ograniczać jego populacje rekomenduje się: