Jak informuje Komisja Europejska, państwa członkowskie przyjęły cztery akty prawne, które uproszczą proces zatwierdzania biologicznych środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy.

Nowe rozporządzenia ułatwią wydawanie zezwoleń na stosowanie mikroorganizmów jako substancji czynnych w środkach ochrony roślin i zaoferują rolnikom z UE dodatkowe możliwości zastąpienia chemicznych środków ochrony roślin bardziej zrównoważonymi alternatywami.

Nowe przepisy są zgodne z wprowadzanymi w życie założeniami Farm to Fork i Zielonego Ładu.

Strategia od pola do stołu i Zielony Ład mają na celu zmniejszenie zależności od chemicznych środków ochrony roślin i ich stosowania. Mikroorganizmy stosowane jako środki biologiczne w ochronie roślin, dostarczają rolnikom alternatywnych narzędzi do zastępowania chemicznych środków ochrony roślin. Mogą być również stosowane w rolnictwie ekologicznym.

Jak podaje Komisja Europejska: -Akty będą teraz analizowane przez Parlament Europejski i Radę. Jeśli nie wniosą sprzeciwu, zostaną przyjęte i zaczną obowiązywać w IV kwartale 2022 r ., czyli mniej więcej w listopadzie br.

Mikroorganizmy są wykorzystywane jako substancje czynne w środkach ochrony roślin

Mikroorganizmy to bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki . Niektóre z nich to pasożyty lub patogeny owadów lub innych organizmów, które są szkodnikami lub wywołują choroby u roślin. Ze względu na swoje właściwości biologiczne mikroorganizmy te są od dziesięcioleci stosowane na całym świecie (w tym w UE) do biologicznego zwalczania szkodników i chorób roślin.

Mikroorganizmy występują naturalnie w środowisku. Szczepy o najlepszych właściwościach to te stosowane w zwalczaniu biologicznym do zwalczania szkodników i chorób w ochronie roślin.

Jednak zanim mikroorganizmy zostaną dopuszczone do użytku, należy zweryfikować, czy ich użycie jest bezpieczne i nie ma negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt lub wobec innych organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

Dlaczego potrzebna była zmiana przepisów?

Niestety do tej pory wymagania dla mikroorganizmów opierały się na zasadach bardzo podobnych do tych dla chemicznych substancji czynnych. Proces ich rejestracji oceny był bardzo długi. Jak tłumaczy Komisja Europejska nowe akty opierają się na innym podejściu i uwzględnia najnowszą wiedzę naukową. W ten sposób wymogi regulacyjne dla mikroorganizmów są bardziej „adekwatne do celu” i elastyczne. Oznaczają również uproszczoną dokumentację wniosków, bardziej bezpośrednią ocenę ryzyka i krótsze terminy uzyskania dostępu do rynku UE.