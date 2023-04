Przyspieszona ścieżka dla biologicznych środków ochrony roślin?

Biopestycydy jak zwiększyć pulę, fot. M. Tyszka

Biologiczne środki ochrony roślin były do tej pory rejestrowane w ten sam sposób jak te chemiczne, co jest po pierwsze czasochłonne i po drugie drogie. Dobrze, że są one sprawdzone, ale zarówno producenci, jak i rolnicy oczekiwaliby, zmiany w tych przepisach. To się już dzieje.

Według klasyfikacji opracowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Środków Biologicznych (BPIA) biologiczne środki ochrony roślin dzieli się je na biopestycydy (biochemiczne i mikroorganizmy), a także makroorganizmy (czyli pasożytnicze roztocza, owady nadpasożytnicze i nicienie). W tym wyróżnia się bioinsektycydy, biofungicydy, biobakrteriocydy i bionematocydy. Ich substancjami czynnymi są drobnoustroje np. bakterie: Pseudomonas i Bacilus, a także grzyby – Trichoderma i Beauveria. Są też wirusy i substancje, które są pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (tj. ekstrakty, aktywne molekuły) oraz semiozwiązki (feromony, allomony, kairomony). W Polsce te środki można odnaleźć poprzez wyszukiwarkę dostępną na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tam jest lista tych tzw. biopestycydów. Czytaj więcej Biopreparaty w produkcji ekologicznej. Opinie rolników Jak rejestrować biopestycydy? W Polsce jest ich stosunkowo mało bo ok. 45, ale są to przeważnie produkty ogrodnicze, a nie rolnicze. Rynek na pewno chciałby, aby było ich więcej i to nie tylko rolnicy, którzy borykają się z ograniczeniami syntetycznych pestycydów, ale też i ich producenci. W wypadku biologicznych środków ochrony roślin jest wskazanie na uproszczenie procedur. I to się zadziało. Komisja Europejska wprowadziła cztery akty prawne, które obowiązują we wszystkich krajach unijnych od 21 listopada 2022 r. Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie w lutym 2022 r., a w listopadzie roku ubiegłego weszły w życie. Mają one za zadanie ułatwić zatwierdzania mikroorganizmów do stosowania jako substancji czynnych w środkach ochrony roślin. Czy tak się stanie czas pokaże, ale na pewno jest to kierunek, który może się przyczynić do poszerzenia listy tych preparatów i nie wpłynąć na transparentność i bezpieczeństwo ich zatwierdzania. Czytaj więcej Biologiczna ochrona rzepaku Jakie to przepisy? Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1438 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do szczegółowych kryteriów zatwierdzania substancji czynnych będących mikroorganizmami.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1439 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 283/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w odniesieniu do substancji czynnych, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych dotyczących mikroorganizmów.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1440 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w odniesieniu do środków ochrony roślin, oraz szczegółowych wymogów dotyczących danych dotyczących środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1441 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do szczegółowych jednolitych zasad oceny i udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające mikroorganizmy.

