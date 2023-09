Puste opakowania po środkach ochrony roślin nie stwarzają problemów jeśli chodzi o ich zaleganie w gospodarstwach. Nie ma problemu z ich przekazaniem do punktów odbioru, ale pamiętajmy, że obowiązki są tu zarówno po stronie sklepów jak i rolników.

Za nieodpowiednie gospodarowanie pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin grożą wysokie kary

Podstawowym dokumentem potwierdzającym prawidłową gospodarkę pustymi opakowaniami po ŚOR potwierdza zaświadczenie o ich przekazaniu do punktu odbioru

Nie oddajemy worków, folii - punkt odbiera jedynie opakowania po ŚOR

Opakowania po środkach do produkcji są istną zmorą w każdym gospodarstwie rolnym. Tego problemu nie powinniśmy mieć jednak z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin. Tu system odbioru opakowań jest dobrze rozwinięty - w przeciwieństwie do kwestii folii po sianokiszonkach, opakowań typu big bag itp.

Pierwsza zasada o której musimy pamiętać to dostawa opakowań do punktu odbioru. Często opakowania oddajemy do firmy z którą współpracujemy na bieżąco. Sprzedający nie może odmówić przyjęcia pustych opakowań, ale pamiętajmy że dostawa tychże "leży" po naszej stronie. Co prawda często firma odbierze je sama, jednakże co do zasady dostawa pustych opakowań jest w naszej gestii.

Kolejna kwestia to zabezpieczenie opakowań. Wiele punktów odbioru odmówi nam ich przyjęcia jeśli będziemy chcieli je dostarczyć np. w big - bagach.

Samo przechowywanie opakowań w gospodarstwie powinno mieć miejsce z dala od pasz i innych produktów zdatnych do spożycia. Dodajmy, że najlepiej również z dala od okien i drzwi.

Trzykrotne opakowanie to w istocie korzyść dla rolnika

Opakowania powinny być trzykrotnie przepłukane. Pomijając już kwestie prawne to korzyść dla nas - na ściankach opakowania i na spodzie może pozostawać nawet 5% produktu. Tak więc pamiętajmy o konieczności trzykrotnego płukania już na etapie tworzenia mieszaniny zbiornikowej - de facto jest to korzyść dla nas.

Samo przekazanie pustych opakowań nie wiąże się z koniecznością oddania ich do sklepu w którym były zakupione. Niemniej w dobrym zwyczaju będzie, by nie obarczać ich zwrotem sklepów z którymi nie współpracujemy. Punkty handlowe mają podpisane stosowne umowy z wyspecjalizowanymi podmiotami i muszą przyjęte opakowania najpierw odpowiednio zmagazynować, a następnie przekazać do wspomnianych podmiotów.

Najważniejsze jest zaświadczenie - jakie kary za jego brak?

Jeśli chodzi o dokumentację całego procesu to ważne, by po oddaniu pustych opakowań odebrać stosowne zaświadczenie. To powinno być przechowywane przez okres pięciu lat. Dodajmy, że PIORiN może żądać takiego zaświadczenia podczas rutynowej niezapowiedzianej kontroli. Na zaświadczeniu powinna mieścić się data odbioru opakowań oraz ich orientacyjna ilość (wyrażona w litrach, m3, kg lub sztukach). Ponadto punkt odbioru musi być na zaświadczeniu wyraźnie oznaczony (chociażby podpisem lub pieczątką).

Jakie kary grożą za brak zaświadczenia o oddaniu pustych opakowań po ŚOR? Te są bardzo wysokie. W przypadku pierwszej kontroli i stwierdzenia barku odpowiedniej dokumentacji można stracić nawet 5% dopłat bezpośrednich. Za drugim razem kary zwiększają się nawet do 15% kwoty dopłat. Z kolei uporczywe działanie wbrew obowiązującym przepisom grozi całkowitym wstrzymaniem dopłat. Oczywiście jest to już całkowita skrajność. Dodajmy, że również ustawa o środkach ochrony roślin przewiduje karę grzywny za nieodpowiednie gospodarowanie pustymi opakowaniami po ŚOR.

PIORiN nie musi uprzedzać o kontroli - te mogą odbywać się bez zapowiedzi, a jako rolnicy jesteśmy zobowiązani do przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających przekazanie opakowań.