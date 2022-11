Puste opakowania po środkach ochrony roślin są odpadami należącymi do grupy niebezpiecznych. Jakie są regulacje prawne dotyczące ich odbioru? Kto musi je odebrać i kiedy?

Prawo reguluje postępowanie z odpadami niebezpiecznymi do których bez wątpienia zaliczają się puste opakowania po środkach ochrony roślin.

W przypadku tej grupy odpadów mamy znacznie szersze pole manewru aniżeli w przypadku np. big- bagów po nawozach

Obowiązek po stronie rolnika i sklepu

Zgodnie z polskim prawem rolnik jest zobowiązany do zwrotu pustych opakowań po wykorzystanych już środkach ochrony roślin. Z drugiej natomiast strony są sklepy i firmy dystrybucyjne, które z kolei mają obowiązek przyjąć przekazywane opakowania. Krótko rzecz ujmując obowiązuje zasada: wykonujesz opryski- oddajesz puste opakowania; sprzedajesz - przyjmujesz opakowania. Niepisana reguła mówi o tym, że opakowania oddajemy do punktu w którym zakupiliśmy środki ochrony roślin - nie jest to jednak konieczność, gdyż możemy je dostarczyć także do innego punktu przyjmującego (jest to jednak w dobrym tonie, aby nie obarczać sklepu z którym nie handlujemy pustymi opakowaniami). Na stronie Systemu Zbiorki Opakowań PSOR mamy dostępną listę punktów odbioru pustych opakowań po środkach ochrony roślin.

Pakowanie i dostarczenie po stronie rolnika

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to ważne jest aby po wykorzystaniu zakupionego produktu opakowanie zostało trzykrotnie przepłukane. Ma to dwojakie korzyści - z jednej strony bowiem wykorzystujemy pozostałości środka pozostające na ściance opakowania (nawet 5% produktu może pozostać w opakowaniu przy braku wypłukania), z drugiej minimalizujemy ryzyko pozostawienia toksycznych pozostałości w opakowaniu (tym bardziej, że przez jakiś czas opakowania będą pozostawały w gospodarstwie zanim trafią do punktu odbioru). Co ważne - prawo nie nakłada konkretnego terminu w jakim musimy oddać puste opakowania. Ważne jednak, aby były one w pełni odizolowane od chociażby pasz. Nie mogą także być łatwo dostępne dla zwierząt i powinny być szczelnie zamknięte. To właśnie na oddającym opakowania do punktu odbioru spoczywa obowiązek odpowiedniego “pakowania” odpadów i co ważne dostarczenia do punktu odbioru.

W przypadku produktów przeterminowanych sytuacja wygląda nieco inaczej. Wciąż jesteśmy zobowiązani do ich przekazania - tu jednak produkt jest odbierany przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają stosowne zezwolenia dotyczące ich transportu oraz przetwarzania.

Oprócz pestycydów możemy oddać także inne opakowania wykorzystywane w ochronie i dokarmianiu roślin. Nie możemy jednak dostarczyć wraz z opakowaniami worków / big-bagów po nawozach mineralnych.

Punkt przyjmujący puste opakowania po ŚOR wydaje dokument potwierdzający przyjęcie (jest na nim oznaczone gospodarstwo, które dostarczyło odpad oraz np. orientacyjna ilość / masa / objętość opakowań). Wzór dokumentu można także pobrać ze strony Systemu PSOR (formularz zwrotu - przyjęcia odpadu). Taki dokument co do zasady powinien być przechowywany przez 5 lat i w razie konieczności okazany podczas kontroli.