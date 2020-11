Raport USDA na temat skutków wprowadzenia założeń Zielonego Ładu. Wzrost cen żywności

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) przedstawił raport pt. „Skutki gospodarcze i bezpieczeństwo żywnościowe wprowadzenia zasad Europejskiego Zielonego Ładu, strategii Od pola do stołu i Na rzecz bioróżnorodności”. Okazuje się, że będą one miały wpływ na wzrost cen żywności na całym świecie.

Przypominamy, że w maju tego roku Komisja Europejska ujawniła założenia tzw. Zielonego Ładu i strategie „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności”, która ma budować zdrowy i w pełni zrównoważony system żywności. Wśród celów do zrealizowania do roku 2030 są m.in. ograniczenia stosowania pestycydów o 50 proc., zmniejszenie zużycia nawozów o 20 proc., a także przeznaczenie 25 proc. gruntów rolnych pod rolnictwo ekologiczne.

USDA aby zbadać ekonomiczne konsekwencje założeń przeprowadziło szereg symulacji politycznych z proponowanych celów przy użyciu trzech coraz szerszych scenariuszy, zarówno dla krajów Unii Europejskie, jak i dla świata.

- We wszystkich tych scenariuszach stwierdzono, że proponowane ograniczenia nakładów mają wpływ na rolników w UE poprzez zmniejszenie ich produkcji rolnej o 7 do 12 procent i zmniejszenie ich konkurencyjności na rynku krajowym i eksportowym. Ponadto stwierdziliśmy, że przyjęcie tych strategii miałoby skutki wykraczające poza UE, powodując wzrost światowych cen żywności od 9 (UE tylko przyjęcie) do 89 proc. (przyjęcie na świecie), co negatywnie wpływa na budżety konsumentów i ostatecznie zmniejszenie dobrobytu społecznego na całym świecie o 96 miliardów dolarów do 1,1 biliona dolarów, w zależności od tego, jak w większości inne kraje przyjmują te strategie – wynika z raportu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy środki na rzecz zrównoważonego rozwoju żywności i rolnictwa zaproponowane przez KE w jej 10-letnim planie ograniczenia wykorzystania gruntów rolnych, nawozów, środków przeciwdrobnoustrojowych i pestycydów w UE doprowadziłyby do zmniejszenia zarówno produkcji i jej konkurencyjności na rynkach eksportowych.

- Ograniczenie dostaw żywności w UE prawdopodobnie spowodowałoby wzrost cen, który wpłynąłby na budżety konsumentów, ograniczył bezpieczeństwo żywnościowe i zmniejszył PKB na całym świecie. W trzech scenariuszach modelowanych w tym studium, szacunkowe skutki przyjęcia strategii KE od pola do stołu i różnorodności biologicznej obejmują: zmniejszenie produkcji rolnej w regionach przyjmujących strategie; wzrost cen surowców rolnych; oraz spadek PKB i dobrobytu na całym świecie, co ma największy wpływ na ceny i PKB w regionach przyjmujących strategie. Nasze modele pokazują, że im bardziej rozpowszechnione są środki WE ograniczające wykorzystanie środków produkcji rolnej, tym bardziej wyraźne stają się te skutki, co ma konsekwencje dla międzynarodowego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Podobnie, okazuje się, że ograniczenie handlu w wyniku nałożenia środków proponowanych przez KE powoduje, że skutki są skoncentrowane w regionach o najbardziej zagrożonej pożywieniu ludności na świecie. Stwierdzamy również, że implikacje strategii dla UE będą zależeć od stopnia, w jakim inni przyjmą tę lub podobnie zgodne strategie. Na przykład, udział UE w utracie dobrobytu wynosi 88%, gdy sama UE przyjmuje strategie, ale 18%, gdy strategie są przyjmowane na całym świecie – wynika z raportu USDA.

Cały raport USDA w załączniku poniżej.