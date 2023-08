Corteva Agriscience oraz Bioceres Crop Solutions Corp ogłosiły w lipcu 2023 zawarcie umowy na wyłączność w celu zwiększenia dostępności rozwiązań biologicznych w Europie. Tyczy się ona dystrybucji bioinsektycydu.

W ramach podpisanej umowy, Corteva Agriscience oraz Bioceres Crop Solutions będą pracować wspólnie nad przyspieszeniem procesów prawnych wymaganych przy wprowadzaniu bioinsektycydu stworzonego przez Pro Farm, spółkę zależną Bioceres działającą na rynku europejskim.

Zapowiedź bioinsektycydu

Jak podano w komunikacie prasowym, produkt to bardzo obiecujący insektycyd biologiczny, który może osiągać skuteczność porównywalną do insektycydów konwencjonalnych. Jest przy tym dobrze dopasowany do wymogów rynku w uprawie kukurydzy, zbóż, słonecznika i rzepaku. Po uzyskaniu rejestracji, Corteva Agriscience będzie jego wyłącznym dystrybutorem w Europie. Technologia będzie także wykorzystana w nasionach Pioneer.

Corteva Agriscience będzie też kontynuować komercjalizację zaprawy nasiennej Lumidapt od Pro Farm.

Opinie o ochronie roślin

- Zapotrzebowanie na skuteczne rozwiązania o ulepszonym profilu środowiskowym rośnie w Europie bardzo szybko. Sytuacja prawno-regulacyjna jest coraz większym wyzwaniem. Jednocześnie rolnicy potrzebują nowych i innowacyjnych produktów, żeby chronić swoje plony przed szkodnikami i chorobami. Jako Pro Farm oferujemy jedno z najszerszych istniejących portfolio produktów biologicznych, w tym przetestowane w badaniach polowych rozwiązania ukierunkowane na potrzeby rolników. Dzięki doświadczeniu i pozycji Cortevy będziemy mogli dostarczać rolnikom w regionie nasze innowacje - skomentował Matti Tiainen, menedżer Pro Fram, działającej w Europie spółki zależnej Bioceres.

- Corteva Agriscience dokłada starań, aby zapewnić rolnikom zestaw rozwiązań pomagających zapewnić zadowalające plony i zyski. Współpraca z Pro Farm pomoże nam odpowiadać na istniejące zapotrzebowanie na produkty naturalne, a także dalej spełniać naszą misję dostarczania innowacyjnych rozwiązań rolnikom – dodał Jean-Philippe Riffat, EMEA Marketing Leader w Corteva Agriscience.

Jak powiedział dalej, przejęcia firm Symborg i Stoller są odzwierciedleniem planów inwestycji w rozwiązania biologiczne. - Pomagają też utrzymać naszą pozycję jako globalnego lidera tego segmentu. Technologie nasienne takie jak Lumidapt od Pro Farm, działając bezpośrednio na nasiona, pomagają rolnikom osiągać lepsze wyniki i ograniczać ślad środowiskowy rolnictwa – uzupełnił Riffat.