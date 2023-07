Jeszcze niedawno Parlament Europejski informował o wzmocnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i niezależności od krajów trzecich. Teraz Komisja Europejska mogła również podjąć tę rękawicę. Niestety jej przedstawiciele idą w zaparte i podtrzymują pomysł redukcji środków ochrony roślin.

Przypominamy, że 14 czerwca 2023 r. PE przyjął rezolucję iż UE musi stać się mniej zależna od krajów trzecich i zdywersyfikować dostawy kluczowych produktów importowanych, takich jak nawozy, pasze i surowce. Z tego faktu były zadowolone organizacje rolnicze, a nawet sam komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Ta postawa była odmienna od tej, którą prezentowali, przedstawiciele KE, na czele z Fransem Timmermansem, który to właśnie zaprezentował w ubiegłym roku m.in. projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR), czyli drastycznej redukcji środków ochrony roślin.

Pisaliśmy na ten temat na farmer.pl, tak jak też ostatnio o tym, że obecni członkowie gabinetu „grożą wstrzymaniem propozycji nowych technik genomowych (NGT), jeśli nie da się wprowadzić w życie założeń SUR i NRL”. Jak również o tym, grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) zerwała negocjacje w sprawie ustawy o renaturyzacji i wezwała do wycofania "źle napisanych" regulacji. Unijni komisarze forsujący nowe przepisy byli oskarżani o niedopuszczalne naciski. Taka decyzja Parlamentu była zatem postrzegana, jako szansa na wycofanie się, lub chociaż zminimalizowanie projektu SUR.

Była też walka, tak jak pisaliśmy o NGT, czyli tzw. nowe techniki genomowe (mutageneza i cisgeneza, które wywołują zmiany w obrębie tego samego gatunku). Do tego tematu wracamy poniżej.

SUR co dalej?

Okazuje się, że dzisiaj Komisja opublikuje swoją odpowiedź na wniosek Rady Europejskiej o dodatkowe dane na temat zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. I okazuje się, że odpowiedź Komisji wskazuje nadal na pilną potrzebę dalszego ograniczania stosowania pestycydów w UE.

- Cele w zakresie redukcji pestycydów określone we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR) nie zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu. Wniosku tego nie zmieniają negatywne krótkoterminowe skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wręcz przeciwnie, wszelkie niepowodzenia w realizacji celu redukcji pestycydów teraz będą miały długoterminowe i potencjalnie nieodwracalne skutki dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego w przyszłości – czytamy w komunikacie prasowym KE.

Jak dodano dalej, państwa członkowskie poczyniły już znaczne postępy w realizacji celów.

- Potwierdza to coroczna aktualizacja celów w zakresie redukcji pestycydów, również opublikowana dzisiaj, która wskazuje na redukcję pestycydów chemicznych o 33 proc. i redukcję bardziej niebezpiecznych pestycydów o 21 proc. do 2021 r. na poziomie UE. Chociaż UE czyni postępy we właściwym kierunku, aby do 2030 r. ograniczyć stosowanie chemicznych i bardziej niebezpiecznych pestycydów o 50 proc. i ryzyko związane z nimi, nadal pozostaje wiele do zrobienia – napisała KE w komunikacie.

Jak dodano dalej, w odpowiedzi dla Rady zaproponowano możliwe sposoby dalszego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników i uwzględniono ostatnie zmiany w zakresie alternatyw dla pestycydów chemicznych.

- W odpowiedzi określono możliwości dalszych działań w celu przyspieszenia wprowadzania rozwiązań alternatywnych na rynek i utrzymania ogólnej pozytywnej tendencji. Obejmowało to dalsze zapewnianie, aby chemiczne i bardziej niebezpieczne pestycydy były stosowane tylko w ostateczności. Konsekwentnie stosując zasady integrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM) i otrzymując niezależne porady dotyczące jej stosowania, jak przewidziano w SUR, rolnicy mogą zmniejszyć swoją zależność od pestycydów chemicznych bez narażania rentowności swoich przedsiębiorstw – czytamy.

NGT wróciły

Na tapet wróciły też dyskutowane nowe techniki genomowe. One mają być szerzej poruszane w ramach nowych celów strategii od pola do stołu. Nawet mają być kluczowe. I to jest ta dobra informacja.

Zdaniem Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) dzięki właśnie takim rozwiązaniom podniesie się konkurencyjność europejskiego rolnictwa.

- Grupa EPL od dawna zwracała się do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego nowych technik genomowych, dlatego cieszymy się, że w końcu możemy zobaczyć to działanie - powiedział Herbert Dorfmann, poseł do Parlamentu Europejskiego, rzecznik Grupy EPL w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Aby osiągnąć cele strategii „od pola do stołu”, w tym redukcję pestycydów, rolnicy potrzebują nowych narzędzi. Niezbędne jest uregulowanie nowych technik genomowych. Pilnie potrzebujemy jasności legislacyjnej w zakresie badań i innowacji w zakresie roślin, które są bardziej odżywcze, mogą lepiej dostosowują się do zmieniających się warunków klimatycznych i są bardziej odporne na szkodniki i choroby – podkreślił Dorfmann.

Ale czy to oznacza, że jednak coś zostanie poświęcone za coś? Będziemy się sprawie przyglądać.

Wczoraj podczas spotkania w komisji przedstawiciel rolników, Copa Cogeca powiedział, że „obecne rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin wyznacza nierealistyczne cele i ramy czasowe. - Potrzebujemy rozwiązań i czasu, aby osiągnąć te cele, aby upewnij się, że możemy zagwarantować – podał na Twitterze.

A Michał Kiciński z CropLife Europe podał, że „KE ostatecznie obliczyła dane dotyczące strategii od pola do stołu celów redukcji pestycydów na 2021 r., które wskazują na 33 proc. redukcję przy użyciu linii bazowej z lat 2015-2017”.