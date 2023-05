Pojawia się coraz więcej pytań czy można jeszcze regulować zboża ozime. Niektóre plantacje ze względu na trudne warunki nie były "skracane", na części zabieg mógł być niezbyt skuteczny ze względuna warunki pogodowe.

Dodatkowy zabieg regulacyjny może być wskazany na licznych plantacjach zbóż ozimych

Do końca fazy liścia flagowego wciąż mamy do dyspozycji wiele rozwiązań regulacyjnych

Chłody mogły przeszkodzić w regulacji

Skuteczność zabiegów regulacyjnych jest w tym sezonie bardzo różna. Zabiegi retardantami w zwyczajowo przyjętym terminie w fazach BBCH 31 - 32 na wielu plantacjach mogły być skuteczne tylko częściowo. Przykładowo oziminy wysiewane na południu Polski w optymalnych i wczesnych terminach weszły w tę fazę około połowy kwietnia. Wykonywane w tym terminie zabiegi napotkały na problem chłodów. Niskie temperatury w czasie zabiegów regulacyjnych oraz bezpośrednio po nich, a dodatkowo niewielkie nasłonecznienie, mogą mieć dość duży wpływ na pełną skuteczność retardantów. Z kolei aplikacje ochronne łączone z regulacją łanu po ociepleniu były już nieco spóźnione, a efekt regulacyjny może być nieco słabszy (w zależności od aplikowanej substancji). Na wielu plantacjach regulowanych we wczesnych terminach dodatkowo pojawiały się fitotoksyczności - głównie ze względu na nocne przymrozki.

Skrócenie dokłosia i obniżenie punktu ciężkości

Jaki wpływ na finalny pokrój rośliny będzie mieć regulacja w fazie liścia flagowego? Z pewnością w przypadku nieskutecznego zabiegu w pierwszym terminie (lub niepełnej skuteczności), tudzież całkowitego zaniechania aplikacji retardantem, nie nadrobimy już ewentualnych “braków”. Kwestią na jakiej zależeć może nam w takim układzie jest przeniesienie środka ciężkości - chodzi o skrócenie dokłosia, a tym samym obniżenie punktu ciężkości, co finalnie zmniejsza ryzyko wylegania.

W przypadku zabiegu regulacyjnego w fazie liścia flagowego dawki są niższe aniżeli na wcześniejszych etapach rozwojowych. W przypadku trineksapaku etylu (np. Moddus 250 EC, Windsar 250 EC, Regullo 500 EC) wystarczy nawet 25g / ha substancji aktywnej - jeśli regulujemy oziminy o stosunkowo niskim wzroście, genetycznie mniej podatne na wyleganie czy też jeśli zabieg jest uzupełnieniem pierwszej regulacji retardantami. Niższą dawkę podajemy także, jeśli regulacja łączona jest z fungicydami. W przypadku wysokiego łanu i ogólnie wyższych odmian dawka trineksapaku etylu w fazie liścia flagowego to około 50 g substancji.

Polecany do późniejszych zabiegów jest również etefon. Często w późnych fazach (w późnych w odniesieniu do stosowania retardantów) sięga się właśnie po tę substancję. Tu możemy podać chociażby takie produkty jak m.in. Cerone 480 SL, Ephon Top 660 SL czy Korekt 510 SL.

W oparciu o proheksadion wapnia oraz trineksapak etylu skonstruowany jest Medax Max. połączenie tych substancji może być aplikowane do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego. Warto także zastanowić się nad ewentualnym podaniem chlorku mepikwatu - np. Mepik 300 SL zarejestrowany jest do fazy BBCH 49 w pszenicy ozimej oraz w pszenżycie ozimym.

Wiele korzyści przy niedużym nakładzie

Jak więc widać poza chlorkiem chloromekwatu możemy wciąż podawać retardanty. Nie an każdej plantacji będzie to zasadne, ale na mocniejszych stanowiskach warto rozważyć tę opcję. W ogólnym rozrachunku dodatkowa aplikacja retardantu nie jest wysokim kosztem, tym bardziej że jak najbardziej można podawać go wraz z fungicydami w zabiegu T-2. Korzyści mogą być zdecydowanie wyższe aniżeli nakład. Szacuje się bowiem, że wyleganie w fazie liścia flagowego może powodować największe straty (wedle niektórych badań nawet na poziomie 30%), a tuż przed żniwami straty te przekraczają 10 - 15 %.