Rekordowo ciepły wrzesień i początek października mają ogromy wpływ na rozwój roślin. Na licznych plantacjach zbóż trzeba będzie brać pod uwagę ochronę jesienną w celu ograniczenia chorób grzybowych. Szczególnie groźne będą szkodniki.

Ciepła jesień sprzyja rozwojowi kolejnych pokoleń szkodników

Pomimo braku opadów niektóre choroby, jak np. mączniak prawdziwy zbóż i traw, mogą się rozwijać intensywnie

Rzepak do ponownej regulacji

Rekordowo ciepły wrzesień na wielu plantacjach rzepaku pokazał dobitnie, jak bardzo takie anomalia pogodowe mogą przyczynić się do zmian w rozwoju roślin. Pisaliśmy już o tym, że rzepak w licznych przypadkach powinien być w ciągu najbliższych dni regulowany po raz drugi. Wyższe temperatury wrześniowe przyczyniły się także do dłuższej i bardziej dynamicznej aktywności szkodników. Zwróćmy uwagę, że gatunki rozwijające np. trzy pokolenia mają przy aktualnie panujących warunkach pogodowych możliwość rozwoju kolejnego, czasem ponadnormatywnego, pokolenia. Tym bardziej, że przynajmniej pierwsza połowa października obędzie się bez przymrozków, a temperatury w ciągu dnia będą przekraczać 15 ºC.

Brak opadów będzie równie kłopotliwy jeśli chodzi o choroby. Phoma może zaatakować, kiedy przyjdą deszcze, nawet w późniejszych okresach jesieni. I choć odpowiednio duża ilość opadów nie jest jedynym wyznacznikiem rozwoju suchej zgnilizny kapustnych, to choroba ta ze szczególną intensywnością atakuje właśnie w połączeniu z deszczową aurą.

Zboża narażone na szkodniki i wczesne infekcje

Wzmożone żerowanie szkodników dotyczyć może także zbóż, zwłaszcza wcześnie wysiewanych jęczmion. Co jednak równie ważne - wcześnie zakładane plantacje będą mogły wymagać ochrony fungicydowej jeszcze jesienią. Dotyczy to przede wszystkim jęczmienia i pszenicy. Szczególną uwagę trzeba będzie zwracać przede wszystkim na choroby podsuszkowe (m.in. łamliwość podstawy źdźbła) oraz mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Obie są bardzo groźne na początku wiosny i np. w tym sezonie obserwowaliśmy bardzo duże porażenie zbóż tymi chorobami - zwłaszcza chorobami podstawy źdźbła. Również mączniak może mieć tej jesieni dobre warunki do rozwoju na wcześnie zakładanych plantacjach zbóż ozimych. Wyższe temperatury aniżeli średnia wieloletnia będą głównym sprzymierzeńcem patogenów chorobotwórczych, a susza tylko w nieznacznym stopniu będzie hamować rozwój chorób. Pamietajmy, że np. mączniak rozwija się nawet przy minimalnych punktach wilgoci - wystarczy tu tylko rosa, by choroba mogła dość dynamicznie infekować zboża.

Opady za ostatnie 30 dni w okolicach Wrocławia znacznie odbiegają od średniej za ostatnie lata. Fot. KB

Susza utrudnia siewy

Niższa suma opadów konotuje kolejne problemy. Rzepak na części stanowisk wysycha lub też pojawiają się pierwsze niedobory związane z niemal zerowym pobieraniem składników pokarmowych z gleby co jest efektem suszy. W części gospodarstw pod oziminy podano obornik - ten również nie rozkłada się w suchej glebie.

Brak opadów utrudnia także siewy. Nasiona wysiewane w dosłownie pył nie mogą skiełkować, co przyczynia się do nierównomiernych wschodów a nawet pustych placów na polach. Nierówne wschody utrudniają ochronę - część roślin może być już w fazie 2-3 liści, podczas gdy niektóre będą dopiero na etapie wschodów.