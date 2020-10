Repax Primer – nowy pakiet w rzepaku

Firma Agrolok wprowadziła na rynek nowy pakiet w uprawie rzepaku: Repax Primer. Stosuje się go w fazie 4-6 liści rzepaku.

- Repax Primer to pakiet sterujący jesiennym wzrostem rzepaku, przygotowujący plantację do dobrego zimowania. Wpływa na zdrowotność, pokrój i wigor młodych roślin – podaje firma Agrolok.

Wielkość pakietów dedykowana jest konkretnym areałom uprawy tego gatunku na: 3 ha, 8 ha, 16 ha.

fot. Agrolok

- Repax Primer to pakiet stworzony w celu zabezpieczenia plantacji rzepaku przed chorobami grzybowymi. Szczególnie skutecznie zwalcza suchą zgniliznę kapustnych (Phoma). Jest to jedna z najgroźniejszych chorób rzepaku. Jej szkodliwość plantator odczuwa cały sezon, do samych żniw. Straty jakie wywołuje najczęściej są rzędu 500 – 700 kg nasion z jednego hektara. Repax Primer to kompozycja specjalnie wymierzona w obydwa biotypy grzybów powodujących suchą zgniliznę kapustnych. Tak aby rolnik nie musiał analizować, który biotyp przeważa czy infekuje na jego polu – informuje firma.

Repax Primer również pełni funkcję regulatora wzrostu. Jego aplikacja, jak podaje firma, oprócz zabezpieczenia przed chorobami, wpływa na optymalne przygotowanie rzepaku do zimy, na rozwój zarówno części nadziemnej, jak i podziemnej – systemu korzeniowego.