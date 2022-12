Na Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej IOR – PIB wiodącym tematem będą "Wyzwania i szanse w produkcji i ochronie roślin. Sesja odbędzie się 15-16 lutego. Na jakich zagadnieniach szczególnie skupią się naukowcy i eksperci z branży ochrony roślin?









Coroczna Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB jest okazją do zaprezentowania badań i osiągnięć oraz wymiany myśli naukowej, głównie w zakresie ochrony roślin. Myśl przewodnia Konferencji bezpośrednio nawiązuje do założeń zawartych w strategii „Europejski Zielony Ładu”, w której nadrzędnym celem jest znaczne ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów. Wyzwań jednak w rolnictwie jest dużo więcej. Jakie największe można wyznaczyć w przypadku ochrony roślin?

- Co prawda ochrona roślin nie jest czynnikiem, który zwiększa plony, ale ma na celu przede wszystkim niedopuszczenie do utraty ilościowej i jakościowej plonu. To, w jakim zakresie, zależy od gatunku rośliny uprawnej oraz oczywiście rodzaju i nasilenia agrofagów i – co się z tym wiąże – zastosowanej metody ochronnej. Szacuję, że niestosowanie środków ochrony roślin wiązałoby się, średnio, z plonami mniejszymi o 20-30%. W niektórych uprawach, np. roślin szerokorzędowych, plony mogłyby spaść nawet o 50% - opowiada dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu Fot. IOR-PIB

Są uprawy, które bardzo trudno uprawia się bez stosowania środków ochrony roślin. Takim przykładem jest chociażby rzepak.

- Ta roślina bezwzględnie wymaga kompleksowych zabiegów ochronnych przed chwastami, szkodnikami i chorobami. Bez odpowiedniej ochrony prawdopodobnie pozyskany plon nie przekroczyłby 30%, a więc mówimy tu o spadkach rzędu 70% - mówi prof. Kierzek.

Największe wyzwania dla ochrony w roku 2023

Będzie to wypadkowa wielu czynników. Jak tłumaczy dyrektor IOR-PIB w Poznaniu, te czynniki można zebrać w kilka grup Jego zdaniem pierwsza dotyczy zmian klimatu i wpływu na produkcję roślinną. Warunki pogodowe same w sobie są wyzwaniem. Druga grupa to czynniki związane z rosnącymi kosztami zakupu materiału siewnego, nawozów oraz środków ochrony roślin. Kolejna grupa dotyczy optymalizacji kosztów produkcji. Kolejne wyzwania dotyczą konieczności dostosowania się do wytycznych „Europejskiego Zielonego Ładu”, a zwłaszcza prowadzenia produkcji rolniczej w sytuacji wycofania wielu substancji czynnych środków ochrony roślin.

-Jest to co prawda proces rozłożony w czasie, ale już teraz warto poszukać rozwiązań alternatywnych, na przykład metod agrotechnicznych i niechemicznych, aby móc ograniczać potencjalne spadki plonów, wynikające m.in. z ograniczonego zastosowania chemicznych środków ochrony roślin - tłumaczy dyrektor Kierzek.

Czy w tej transformacji można dostrzec jakieś szanse?

-Przede wszystkim musimy spojrzeć na te kwestie świeżym okiem i otworzyć się na inne możliwości. Bo one są, tylko nie zawsze potrafimy z nich korzystać. Jeśli dla danej uprawy brakuje skutecznych środków chemicznych, to musimy tak prowadzić produkcję, aby poprzez dobór odmian i właściwy płodozmian ograniczyć już na starcie część zagrożenia ze strony agrofagów - odpowiada prof. Kierzek

Jak dalej tłumaczy - W przypadku ochrony upraw przed chwastami warto w ochronie wykorzystać również metody mechaniczne, jak np.: pielniki, brona, chwastownik. Z kolei uzupełnieniem sposobów walki z chorobami i szkodnikami może być metoda biologiczna. Tu ważna uwaga. Środki biologiczne działają na konkretnego agrofaga, a ich skuteczność waha się między 30% a 80%, zaś aktywność w znacznym stopniu jest uzależniona od warunków pogodowych. Rolnik musi mieć gruntowną wiedzę, jak je stosować.

Nie należy bać się innowacji

Podczas Konferencji Ochrony Roślin ma być poruszany między innymi temat innowacyjnych form ochrony w tym także tych metod z zakresu rolnictwa 4.0, czyli rolnictwa cyfrowego, opartego na wykorzystaniu nowych technologii do ochrony, a więc na zabiegach punktowych, w miejscu występowania agrofagów, realizowanych dzięki wykorzystaniu kamer wizyjnych, robotów samojezdnych, które wykrywają miejsce występowania zagrożenia, technologii UAS (np. drony) do monitorowania pól i szybkiego tworzenia map terenu, gdzie występują np. ogniska chorobowe lub skupiska chwastów.

-W nowoczesnym rolnictwie stosujemy już opryskiwacze, które potrafią poruszać się po polu według wytyczonej wcześniej mapy, uruchamiając pojedyncze rozpylacze w miejscu występowania zagrożenia. Dzięki mapowaniu można znacząco ograniczyć zużycie środków ochrony roślin, bo stosuje się je tylko tam, gdzie jest to konieczne. Oznacza to mniejsze zużycie środków ochrony roślin oraz niższe koszty ochrony chemicznej. Z kolei w uprawach rzędowych zyskuje znaczenie ochrona mieszana – mechaniczno-chemiczna. W międzyrzędziach można stosować zabiegi mechaniczne (np. pielniki rzędowe), w rzędach zaś wąskostrumieniowe rozpylacze. Taki zabieg mechaniczno-chemiczny pozwala na ograniczenie stosowanych środków chemicznych i nawozów dolistnych nawet o ponad 50-60% (brak opryskiwania międzyrzędzi) - podaje przykłady dyrektor Kierzek.

Jak dodaje na koniec: Konferencja Ochrony Roślin ma służyć temu, aby pokazać rolnikom alternatywę: rozwiązania dopasowane do wymagań rzeczywistości, oparte na naukowej wiedzy i doświadczeniach, pozwalające przekuć wyzwania na szanse.