Suchy wrzesień oraz październik sprzyja żerowaniu gąsienic rolnic. Rolnicy informują o szkodach występujących w zasiewach zbóż i rzepaku. Czy istnieją skuteczne metody walki z tym groźnym szkodnikiem?

W warunkach klimatycznych Polski co kilka lat obserwuje się gradacje rolnic, które powodują straty ekonomiczne.

Rolnicy z okolic Kutna oraz Kotliny Kłodzkiej sygnalizują wzmożony pojaw gąsienic rolnic.

Największe szkody mają miejsce wtedy, gdy żerowanie gąsienic zbiega się ze wschodami i początkowym rozwojem roślin.

Odkrywka glebowa pomoże oszacować zagrożenie. Warto ją wykonać krótko po siewie rośliny uprawnej.

Zwalczanie rolnic jest trudne.

Wyjątkowy ciepły wrzesień, który już został mianowany najcieplejszym w historii pomiarów sprzyjał wysokiej aktywność szkodników w tym pojawienia się gatunków ciepłolubnych, którym sprzyja taka pogoda. Do takich szkodników należą rolnice. Brak opadów, to kolejny sprzyjający im czynnik, gdyż szkodniki glebowe generalnie nie lubią gleby nasiąkniętej wodą.

Rolnicy szczególnie z terenów gdzie w tym roku panowała susza powinni zachować czujność. Sucha pogoda bowiem sprzyjała bowiem lotom motyli rolnic oraz przyspieszył rozwój gąsienic, które mogą teraz niszczyć młode zasiewy. Rolnice preferują lekkie piaszczyste gleby, choć to nie reguła, bo mogą pojawić się także na mocniejszych stanowiskach.

Rolnice - szkodnik wielożerny

Rolnice to gąsienice różnych gatunków motyli z rodziny sówkowatych. Dochodzą one do 5cm długości, o zmiennym zabarwieniu; przeważnie ciemnooliwkowe lub szare. Gąsienice dotknięte lub zaniepokojone zwijają się w kłębek. Aktywne są najczęściej w nocy. Młode gąsienice żerują na nadziemnych częściach wielu gatunków roślin, starsze kryją się w glebie i uszkadzają kiełkujące ziarno lub wychodzą w nocy na powierzchnie i podgryzają rośliny u nasady.

Monitoring lotów motyli i odkrywka glebowa

Istnieją dwie metody, które warto wdrożyć w sytuacji oszacowania ryzyka pojawieniu się rolnic na danym polu. W praktyce trudno to przewidzieć, gdyż rolnicy występują co roku a gradacyjnie raz na kilka lat.

Do monitorowania lotu motyli można wykorzystać pułapki feromonowe. Umożliwia monitorowanie populacji szkodnika przez cały okres lotu motyli. Po zasiewach natomiast można wykonać odkrywkę glebową. W metodzie tej przesiewa się glebę z dołków o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm i głębokości 30 cm.

- Dla stwierdzenia progu zagrożenia obserwacje przeprowadza się jesienią po wschodach roślin ozimych, wykonując lustrację pól (w godzinach popołudniowych), stwierdzenie 6-8 gąsienic na 1 m² jest sygnałem do chemicznego zwalczania – czytamy w komunikatach fitosanitarnych.

Zwalczać rolnice, ale czym?

Pojedyncze rolnice nie będą w stanie wyrządzić szkód o znaczeniu gospodarczym. Jak żerować zaczną w mocnych już roślinach, mogą podcinać pędy, dziurawić liście itp. i zazwyczaj szkody nie są zauważone przez rolnika.

Fakt ich występowania jest natomiast groźny dla młodych zasiewów, kiedy żerowanie gąsienic ma wpływ na kształtującą się obsadę.

Niestety brakuje skutecznych rozwiązań przeznaczonych do walki z tym szkodnikiem. Po wycofaniu preparatów fosforoorganicznych, działających gazowo trudno o skuteczne metody interwencyjne w przypadku występowania gradacyjnego szkodników glebowych.

- Aktualnie jedyną metodą ochrony rzepaku ozimego przed stratami powodowanych przez gąsienice rolnic jest opryskiwanie plantacji insektycydami nalistnych, które zawierają 2 substancje czynne, czyli acetamipryd w połączeniu z labda-cyhalotryną. Zabieg opryskiwania plantacji należy wykonać tylko wieczorem, ponieważ gąsienice rolnic są najbardziej aktywne po zachodzie słońca. Należy stosować podwyższone dawki wody, gdyż trzeba zapewnić dokładne pokrycie insektycydem roślin i gleby, gdzie aktywne są gąsienice – tłumaczy prof.dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w latach 2018 - 2021 oraz 2007 - 2012.

Zabiegi przeciwko rolnicom zwalczają także inne jesienne szkodniki rzepaku ozimego: chowacza galasówek, gnatarza rzepakowca, miniarkę kapuściankę, mączliki, pchełki, tantnisia krzyżowiaczka, oraz śmietkę kapuścianą.

W przypadku zbóż nie ma żadnej rejestracji na rolnice. Można je zwalczać jedynie przy okazji stwierdzonego nalotu mszyc. Dotyczy to jednak tylko pszenicy ozimej, bo w przypadku jęczmienia ozimego mamy poważną lukę w insektycydach, gdyż brakuje rejestracji i działań zgodnych z etykietami.