Rolnictwo zrównoważone – czy ta koncepcja jest już nam znana?

Czy polskie społeczeństwo rozumie co kryje się za tym pojęciem? Badanie „Barometr Bayer 2021” pokazuje, że z pojęciem rolnictwa zrównoważonego spotkało się już 63 proc. dorosłych Polaków, pogłębioną znajomość kwestii związanych z rolnictwem zrównoważonym deklaruje 6 proc. badanych.

To jednak odsetek niższy, niż w innych państwach regionu Europy Środkowej – na Słowacji i Węgrzech wynosi on 71 proc . W Polsce pojęcie to najczęściej znają mieszkańcy wsi, mężczyźni oraz osoby powyżej 55 roku życia.

Wsparciem dla rozwoju rolnictwa w zrównoważonym kierunku są trendy konsumenckie. Polaków interesuje to skąd pochodzą produkty trafiające na nasz stół. Rodzaj uprawy czy hodowli jest istotny dla większości z nas (67 proc.). Stosunkowo najczęściej sprawdzamy pochodzenie mięsa i nabiału, rzadziej owoców i warzyw. Sprawdzanie źródła pochodzenia żywności jest domeną osób powyżej 55 roku życia.

Cyfrowe technologie i przyszłość rolnictwa

W badaniu „Barometr Bayer” analizowano znajomość zagadnień związanych z cyfryzacją rolnictwa – jako jednego z czynników wspierających zrównoważony rozwój. O tym, że technologie cyfrowe mają duży wpływ na rozwój rolnictwa zrównoważonego, przekonana jest blisko połowa dorosłych Polaków. Jednocześnie 76 proc. respondentów ocenia, że innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa są niezbędne lub pomocne, by zachować i chronić zasoby naturalne.

Barometr Bayer 2021 materiały prasowe

Wiedzę na temat transformacji cyfrowej w rolnictwie posiada co trzeci Polak – najczęściej są to osoby młode: do 35 roku życia (39 proc.). Zarazem respondenci są sceptyczni co do dostępności tych rozwiązań – tylko 4 proc. jest przekonanych, że dostęp do technologii mają wszyscy rolnicy w równym stopniu. Zdaniem 68 proc. – tylko część rolników, w tym największe gospodarstwa, a 10 proc. badanych twierdzi, że rozwiązania te są praktycznie niedostępne.

Barometr Bayer 2021 rolnictwo materiały prasowe

Rolnictwo bez zastosowania nowych technologii nie będzie w stanie utrzymać konkurencyjnej pozycji – tempo zmian jest dziś ogromne. Technologie cyfrowe rozwijają się dynamicznie, oferując gospodarzom zupełnie nowe możliwości dzięki danym, których nie są w stanie pozyskać w sposób tradycyjny. Efekty to skuteczniejsze monitorowanie upraw, lepsze planowanie, wydajniejsze zarządzanie i, generalnie, zwiększenie opłacalności pracy rolnika – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

– Bayer, bazując na pozycji lidera rozwiązań dla rolnictwa, dostarcza innowacje, które pomagają rolnikom rozwijać produkcję żywności w bardziej zrównoważony sposób. Opracowujemy nowe rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie, które pomaga podejmować decyzje i prowadzić cyfrowo zrównoważone gospodarstwo. Wiele z tych rozwiązań będzie powstawało w warszawskim Digital Hubie Bayer - dodaje Antoine Bernet,

Barometr Bayer 2021 rolnictwo_materiały prasowe

Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji będzie także uczestnikiem debaty podczas Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się 3 listopada br. w Warszawie. Zaproszeni uczestnicy tej debaty będą próbować odpowiedzieć na pytanie: Jakie wyzwania czekają rolników realizujących Zielony Ład?

Nie przegap tego wydarzenia.

>>> Zarejestruj się już dziś

>>> Pełna agenda