Rosną udziały CIECH Sarzyna w polskim rynku środków ochrony roślin

CIECH Sarzyna, notuje bardzo dobre wyniki sprzedaży, co skutkuje równocześnie wzrostem udziałów rynkowych w Polsce. Udział spółki w rynku środków ochrony roślin – zdominowanym przez wielkie koncerny międzynarodowe – wzrósł do ponad 5 proc., z niecałych 4 proc. rok wcześniej.

Udział flagowego produktu CIECH Sarzyna – marki CHWASTOX – wzrósł w I półroczu 2020 roku w kategorii herbicydów zbożowych do 16,5 proc. z 11,2 proc. rok wcześniej. To efekt intensywnych prac nad rozwojem tej marki w ciągu ostatnich kwartałów, polegających na rozszerzeniu zakresu zwalczanych chwastów, jak i chronionych gatunków zbóż. Marka CHWASTOX to najchętniej stosowane herbicydy do wiosennej ochrony zbóż w Polsce. Cieszy się nieustannym zaufaniem kolejnych pokoleń rolników, ponieważ mechanizm działania MCPA – substancji aktywnej CHWASTOX – powoduje, że chwasty nie uodparniają się na ich działanie.

CIECH Sarzyna realizuje obecnie największy w historii firmy plan inwestycji w nowe produkty. Zadanie to wspiera nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe spółki. Ważnym elementem konsekwentnego rozwoju oferty CIECH Sarzyna o nowe produkty dla rolnictwa jest również oferowanie klientom pełnych programów ochrony roślin dla kluczowych upraw.

W efekcie udział rynkowy CIECH Sarzyna w I półroczu 2020 roku wzrósł do poziomu najwyższego od pięciu lat i sięgnął 5,3 proc.

– Rozwój produktów z naciskiem na działania R&D, precyzyjne i skuteczne akcje marketingowe budowane na renomie marek naszych produktów, wzmocnione zaufaniem trzech pokoleń rolników do marki CHWASTOX, zaowocowały wzrostem udziałów rynkowych i wartości sprzedaży. Nie zapominamy także o celach strategicznych związanych z rozwojem zagranicznym i wzrostem udziału sprzedaży poza Polską – mówi Wojciech Babski, szef biznesu AGRO w Grupie CIECH.