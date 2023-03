Rotacja insektycydów w rzepaku ozimym jest bardzo ważna w kontekście zjawiska odporności. Tylko jak realizować tą strategię, jeśli mamy tylko garść substancji czynnych?

Brakuje ważnych substancji aktywnych w preparatach owadobójczych - w rzepaku widać to bardzo wyraźnie

Strategia wiosennej ochrony powinna być zaplanowana tak, by w miarę możliwości nie powtarzać substancji czynnych stosowanych w ochronie

Mniej mechanizmów działania niż zabiegów

Oprócz rodzaju zastosowanej substancji coraz większego znaczenia nabiera wykonanie zabiegu w jak najlepszym oknie czasowym. W zasadzie znaczenie tego elementu ochrony jest coraz większe w obliczu eliminowania kolejnych skutecznych rozwiązań “ochroniarskich” - tak fungicydów, jak i herbicydów czy insektycydów. W tej ostatniej grupie produktowej, czyli preparatach owadobójczych, luki są największe.

Problem szkodników w rzepaku od lat staje się coraz większy, jednak sterujący unijnym rolnictwem wręcz tego nie chcą zauważać, o czym świadczy usuwanie kolejnych substancji czynnych. W tej chwili w rzepaku ozimym zarejestrowane mamy - jeśli chodzi o substancje czynne pestycydów - acetampiryd, lambda - cyhalotrynę, cypermetrynę, flupyradifuron, gamma - cyhalotrynę, deltametrynę, tau - fluwalinat, etofenproks, esfenwalerat. Raptem 9 substancji, z czego większość stanowią pyretroidy.

Mniejsze lub większe odporności dotyczą już w zasadzie niemal wszystkich powyższych substancji - w zależności od szkodnika, co w zasadzie było to tylko kwestią czasu. Wycofanie zapraw neonikotynoidowych, później m.in. chloropiryfosu czy tiachloprydu, musiały wpłynąć na jakość ochrony.

Zamierzenie było takie, że będzie stosowane mniej pestycydów, a wychodzi na odwrót - zabiegi jesienią trzeba wykonywać nawet kilka razy, bo obecnie dostępne zaprawy zapewniają jedynie szczątkową ochronę (kilkanaście dni).

Wiosną nie mamy już możliwości zastosowania chloropiryfosu w pierwszych zabiegach przeciwko chowaczowi, z kolei w przypadku szkodników łuszczynowych nie ma już tiachloprydu. To wszystko sprawia, że w praktyce stosowane są tylko pyretroidy w połączeniu z zazwyczaj neonikotynoidem - acetamiprydem.

Problem pyretroidów to chociażby krótki okres działania ochronnego - działają co prawda kontaktowo, ale w przypadku kolejnych nalotów nie zapewniają już żadnej ochrony. Z kolei ciągłe stosowanie acetamiprydu prowadzi tylko do powstawania kolejnych odporności (oczywiście dochodzi aspekt prawny - etykiety jasno określają jak często można zastosować acetampiryd w sezonie wegetacyjnym).

Możemy żonglować garstką kombinacji ochronnych

Jak więc podejść do ochrony? Rozwiązań jest niewiele, a kombinacje ochronne w przypadku insektycydów polegają tak naprawdę tylko na odpowiednim “wstawianiu” insektycydów w kolejnych terminach. Jedną z możliwości jest zastosowanie w pierwszym zabiegu w miarę możliwości pyretroidu lub kombinacji acetamipryd - pyretroid. Dopełnieniem ochrony może być zastosowanie flupyradifuronu z deltametryną w zabiegu ukierunkowanym na zwalczanie słodyszka lub szkodników łuszczynowych. To tylko jedna z dostępnych opcji. Grunt to zmiana substancji w kolejnych zabiegach.

W zabiegach okołokwitnieniowych ze względu na chociażby bezpieczeństwo pszczół dobrym rozwiązaniem będzie acetamipryd (oczywiście zabieg z użyciem acetampirydu wykonujemy po oblocie). Wówczas flupyradifuron czy etofenproks są stosowane odpowiednio w pierwszej aplikacji ukierunkowanej na zwalczanie chowacza brukwiaczka i ewentualnie ostatnim zabiegu na łuszczynowce - w zależności od potrzeb oba preparaty mogą być stosowane zamiennie zarówno wczesną wiosną, jak i w aplikacjach na szkodniki łuszczynowe.

Rotacja i odpowiedni czas

Nie ma sensu bazować na samych pyretroidach - pomimo, że te są tańsze. Oczywiście ich domieszka do substancji pozwalających na wydłużoną ochronę jest jak najbardziej wskazana. Oprócz rotacji substancji aktywnych pamiętajmy też - jak wspomniałem wcześniej - by starać się jak najlepiej wpasować w idealny moment do zabiegu. Rzecz jasna nie ma możliwości określenia najlepszego czasu na zabieg (ten uzależniony jest wszakże od dalszego przebiegu pogody, fazy roślin etc.), niemniej nie zawsze najlepszym pomysłem jest aplikacja już po odłowieniu jednego osobnika w żółtym naczyniu czy zbyt długie wyczekiwanie (wówczas np. w przypadku chowacza brukwiaczka możemy nie zapobiec złożeniu jaj). Jeśli zaś chodzi o samą rotację, to ta wciąż możliwa jest do wykonania, aczkolwiek zakres mechanizmów działania na szkodniki w przypadku rzepaku jest bardzo wąski.