Rynaxypyr także w rękach UPL

UPL ogłasza długoterminową współpracę z FMC Corporation w ramach komercjalizacji substancji czynnej Rynaxypyr. Umowa zapewnia firmie UPL dostęp do tej substancji czynnej przed wygaśnięciem patentu.

Substancja czynna Rynaxypyr (nazwa chemiczna chlorantraniliprol) to stosunkowo nowa substancja czynna na rynku insektycydów. Rynaxypyr jest uważany za środek ochrony roślin o zmniejszonym ryzyku ze względu na korzystny profil toksykologiczny i środowiskowy. Jest to przydatne narzędzie do ochrony przed szkodnikami w integrowanych programach ochrony..



Zgodnie z umową, UPL będzie pobierać opłaty za produkcję i dostawy produktów z substancją czynną Rynaxypyr do FMC w Indiach, a FMC dostarczy składnik czynny dla UPL w zależności od rynków. Umowa dodaje kluczowy dla portfolio UPL produkt.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z FMC w związku

z tą obopólnie korzystną umową. Współpraca jasno pokazuje nasze zaangażowanie w działanie OpenAg, jakim jest stworzenie sieci rolniczej, która zapewni wszystkim zrównoważony rozwój - powiedział Jai Shroff, dyrektor generalny UPL na świecie.

- Wczesny dostęp do substnacji czynne Rynaxypyr na kluczowych rynkach pozwala firmie UPL zapewnić rolnikom bardziej zrównoważony wybór produktów Umowa ta umożliwia nam dodanie nowego kluczowego składnika aktywnego do naszego portfolio i opracowanie nowej grupy innowacyjnych, wartościowych rozwiązań dla rolników –- powiedział Diego Casanello, dyrektor operacyjny UPL.

- Cieszymy się, że możemy zaangażować się w tę strategiczną relację z UPL, dodając nowego globalnego partnera do naszej strategii rozwoju diamidów. Jest to ważna współpraca dla FMC, która pomoże dotrzeć technologii diamidów do różnych obszarów geograficznych i różnego typu upraw - - powiedział Mark Douglas, prezes i dyrektor generalny FMC.

Firma FMC kontynuowała znaczny wzrost produkcji diamidów od czasu ich nabycia pod koniec 2017 r., osiągając dwucyfrowy wzrost rok do roku. W 2020 roku prognozujemy, że franczyza diamidów będzie nadal rosła powyżej norm rynkowych, a nasi partnerzy strategiczni są ważnym elementem tego wzrostu.

