Rekordowo ciepły wrzesień spowodował, że wiele plantacji rzepaku jest nadmiernie wybujała. Roślin często nie zdołał zahamować nawet już wykonany zabieg regulacyjny.

Na licznych plantacjach rzepak zbudował bardzo dużą masę liściową, ale jednocześnie pęd główny pnie się na tyle wysoko, że plantacje będą zagrożone wymarznięciami, chorobami i wyleganiem

Drugi zabieg regulacyjny trzeba będzie wykonać jak najszybciej – wyczekiwanie na ochłodzenie może być zgubne

Rekordowo ciepły wrzesień nadmiernie pobudził rzepaki

W tym sezonie mamy do czynienia z dwoma wiodącymi scenariuszami jeśli chodzi o rozwój rzepaku. W pierwszym wariancie mamy plantacje z siewu wczesnego oraz optymalnego. W drugim z kolei występują rośliny z siewów późniejszych, tzn z przełomu sierpnia i września. Różnica pomiędzy plantacjami jest czasami kolosalna. Z czego ona wynika? Jak wyglądać będzie dalsze prowadzenie rzepaku tej jesieni?

Zacznijmy od plantacji z siewów wcześniejszych. Wielu rolników zwraca uwagę, że nie pamiętają tak silnych rzepaków na przełomie września i października. Nie ma tu mowy o skłonności do przesadzania. Faktycznie plantacje zakładane w okolicach 20 sierpnia są aż zanadto wybujałe. Często nie tylko mają już nawet 8 – 9 liści, ale także ich masa nadziemna jest bardzo duża. Jest to to o tyle ciekawe, że wiele takich plantacji poddanych zostało już zabiegom regulacyjno – fungicydowym. Rekordowo ciepły wrzesień przyczynia się jednak do tego, że rzepak pod koniec tego miesiąca wygląda tak, jakby był wysiewany na przełomie lipca i sierpnia. De facto temperatury wrześniowe były często wyższe niż w sierpniu i rośliny zdołały zbudować bardzo wysoką masę liściową. Zahamować mogą to dążenie tylko wysokie dawki silnych regulatorów wzrostu.

Z drugiej strony mamy plantacje z siewu późniejszego – nawet z pierwszej dekady września. Tu wiele rzepaków jest jeszcze na tyle mała, że nie nadaje się jeszcze do zabiegów regulacyjnych. Ponadto często na późniejszych zasiewach występuje w tym sezonie dość duża nierównomierność faz rozwojowych poszczególnych roślin. Niestety suchy wrzesień w znacznym stopniu opóźniał wschody. Niektóre rośliny wschodziły dopiero w III dekadzie miesiąca. Na takich plantacjach jeden zabieg regulacyjny będzie zdecydowanie wytaczający.

Wiele plantacji musi być skracanych jeszcze raz

Jeśli październik będzie stosunkowo ciepły – mowa tu choćby o braku przymrozków i temperaturach w ciągu dnia powyżej 10 C to na licznych plantacjach wysiewanych jeszcze w sierpniu konieczny będzie drugi zabieg regulacyjny. W przeciwnym wypadku rośliny wejdą w zimę zbyt wybujałe, a próg temperatury wymarzania będzie znacznie obniżony. Rzepak zbyt wybujały jest także bardziej podatny na wyleganie (m.in. poprzez wolniejsze drewnienie łodyg). Ponadto takie rośliny będą już w okresie spoczynku zimowego, a przede wszystkim na przedwiośniu, narażone na znacznie większe porażenie chorobami m.in. suchą zgnilizną kapustnych.

Ewentualny drugi zabieg regulacyjny może być więc konieczny. W takim wariancie warto podać inne substancje aktywne aniżeli w pierwszej aplikacji. Dawka regulatora będzie w dużej mierze uzależniona od tego kiedy i jak wykonaliśmy pierwszy zabieg. Jeśli w fazie BBCH 16 podaliśmy pełną dawkę regulatorów to w drugiej aplikacji wystarczające może być 60 – 70% dawki. Natomiast jeśli w pierwszym zabiegu dawka regulatora była niższa to teraz wspomniane 70% dawki może okazać się niezbędnym minimum. Jednakże na plantacjach o wyjątkowo silnym rozwoju jesiennym w drugim zabiegu regulacyjnym lepiej nie redukować dawek. Tym bardziej, że najbardziej optymalny termin aplikacji retardantami na takich plantacjach jest już za nami.

Triazole, chlorek mepikwatu, CCC, trineksapak etylu

Stosując regulatory wzrostu zwracajmy uwagę na zapisy etykietowe dotyczące możliwości aplikacji oraz ewentualnej fazy rozwojowej. Niemniej z wybujałymi rzepakami poradzić sobie może w drugim zabiegu jesiennym chlorek chloromekwatu (CCC). Preparaty zawierające 750 g substancji czynnej stosujemy w dawkach 0,5 – 0,75 l/ha (375 – 560 g chlorku chloromekwatu). Oczywiście można aplikować całą gamę substancji z grupy triazoli. Tu jednak uwaga na wymagania termiczne. I tak np. tebukonazol pełne działanie wykazuje od 12 C. Przy temperaturze np. 10 C również działa, aczkolwiek znacznie wolniej. Implementacja triazoli w drugim zabiegu regulacyjnym (jeśli np. w pierwszym podano substancje będące klasycznymi regulatorami) będzie o tyle dobra, że te dodatkowo będą chronić wybujałe rośliny przed phomą.

Silnym regulatorem jest również chlorek mepikwatu – może być stosowany „solo”, ewentualnie poprzez łączenie z substancjami z grupy triazoli (dawki substancji powinny być wówczas zredukowane – efektem łączenia substancji będzie efekt synergizmu ich działania). Istotnie wzrost roślin może zahamować także trineksapak etylu. Raz jeszcze przypomnijmy, by zwracać uwagę na zapisy etykietowe – nie każdy produkt może być zgodnie z etykietą stosowany jesienią.

Wybujały rzepak nie skupia się na rozwoju systemu korzeniowego

Pęd główny rzepaku musi być dość krótki, a szyjka korzeniowa powinna mieć średnice przynajmniej około 1 cm. Tymczasem jak dotąd na wielu plantacjach obserwujemy odwrotny trend – pęd główny wydłuża się nadmiernie a szyjka korzeniowa jest wątła. Dodatkowo rośliny poprzez nadmierny wzrost nie skupiają się na rozwoju systemu korzeniowego – ten jest często naprawdę mizerny pomimo bogatej masy nadziemnej. Dlatego też zahamowanie nadmiernego wzrostu roślin ku górze będzie niezbędne. Jeśli na takich plantacjach zaniechamy drugiej aplikacji może okazać się, że nawet jeśli rzepak nie wymarznie, to spora część roślin wypadnie po zimie. Poza tym trudniejsza będzie jesienna ochrona, a kwitnienie będzie dość nierównomierne. Tak więc nadmierny jesienny wzrost rzepaku już jesienią bezpośrednio wpływa na znaczne obniżenie plonowania.