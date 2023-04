Na wielu plantacjach rzepaku ozimego pojawiają się już kwiaty. A to oznacza, że wraz z kolejnymi dniami i przy wzroście temperatur pojawiać się będzie coraz więcej zapylaczy.

Na każdym metrze kwadratowym może pracować nawet 6 pszczół

Groźne dla zapylaczy są stosowane w czasie oblotu zarówno insektycydy, jak i fungicydy

Brak pszczół to duży spadek plonowania

Nektar z kwiatów rzepaku jest stosunkowo łatwo dostępny dla pszczół (nawet do 2 mg/kwiat), dlatego też owady te chętnie pojawiają się w kwitnącym rzepaku. Przy ciepłych temperaturach (w granicach 20 ºC) na każdym metrze kwadratowym może pracować nawet 6 pszczół, które pobierają nektar, ale także zapylają rzepak.

O tym, że pszczoły są naszymi sprzymierzeńcami w kształtowaniu plonu, nie trzeba już przypominać. Bez pszczół rzepak nie plonuje na odpowiednim poziomie - to niepodważalny fakt. Przy dużej “obsadzie” pszczół na plantacji potencjalny plon może wzrastać nawet o 30%. To 1 - 1,5 t więcej z hektara, czyli zdecydowanie zauważalna zwyżka mająca ogromny wpływ na wynik finansowy plantacji.

Obecność pszczół w rzepaku pozwala z jednej strony na bardziej równomierne kwitnienie, z drugiej natomiast skraca ona ten okres w cyklu rozwojowym rzepaku (to pozytywne zjawisko, gdyż przedłużające się kwitnienie w ogólnym rozrachunku jest niekorzystne dla rzepaku). Lepsza jakość kwitnienia ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się łuszczyn, a jednocześnie formowania ziarna.

Zarówno jeśli chodzi o insektycydy, jak i fungicydy, zabiegi w rzepaku ozimym powinny być już wykonywane wieczorami - po oblocie pszczół. Dlaczego dotyczy to także fungicydów? Otóż co prawda te nie stanowią bezpośredniej przyczyny zgonu pszczoły, ale zdecydowanie się do niej przyczyniają. Pszczoła mająca kontakt z fungicydem nie zostanie wpuszczona do ula, a w konsekwencji dojdzie do jej śmierci. Krótko rzecz ujmując: w godzinach oblotu nie wykonujemy także zabiegów fungicydowych.

W rzepaku tylko wieczorem. Nie ma ustalonej godziny

Jeśli chodzi o insektycydy to sprawa jest jeszcze większej wagi, gdyż nieodpowiedzialne stosowanie preparatów z tej grupy prowadzić może do bezpośredniego unicestwienia pszczół. Absolutnie nie wykonujemy zabiegów w ciągu dnia.

W jakich więc godzinach można wykonywać zabiegi ochronne? Nie ma żadnej wzmianki w przepisach odnośnie czasu w jakim może być wykonywana ochrona - wszystko zależy od temperatury, poziomu nasłonecznienia. Przy wysokich temperaturach i silnym nasłonecznieniu może być tak, że możliwość aplikacji będzie dopiero po godzinie 20. Ale przy niższych (jak na maj) temperaturach oraz sporym zachmurzeniu będą i takie sytuacje, kiedy około 17 pojawi się możliwość wjazdu na plantację. Przy dużym nasłonecznieniu oraz w wyższych temperaturach pszczoły pracują dłużej, szybciej kończą oblot w dni pochmurne i przy chłodniejszych wskazaniach słupków rtęci.

Pamiętajmy, że zazwyczaj mówi się o zapylaczach w kontekście rzepaku ozimego. Ale ta sytuacja dotyczy także innych roślin, które mogą być pokryte spadzią czy zakwitają. Np. zabiegi na skrzypionkę też lepiej wykonywać po oblocie pszczół (zboża mogą być choćby trasą przelotu pszczół).

Co prawda ceny rzepaku nie są zachęcające, sytuacja rynkowa niestabilna, ale w takich sezonach plon jest szczególnie ważny - niską cenę można nieco nadrobić wynikami. W tym przypadku pszczoły mogą być naszym bardzo silnym sprzymierzeńcem.