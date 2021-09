Rzepak zamiera - będą poważne braki w obsadzie

Spełnia się czarny scenariusz na wielu plantacjach rzepaku. Nieupilnowane masowe i rozciągnięte w czasie naloty śmietki dają się bardzo wyraźnie we znaki. Liczne na tym etapie zamierające rośliny to zapowiedź poważnych problemów z obsadą.

Śmietka kapuściana już zbiera swoje żniwo.

Liczne zwiędłe rośliny mogą doprowadzić do likwidacji kolejnych plantacji rzepaku.

Od kilku tygodni alarmujemy o lokalnie bardzo licznych nalotach śmietki kapuścianej. W największym piku odławiano nawet kilkaset muchówek w żółtym naczyniu.

Informowaliśmy także o tym, że śmietka żeruje już na korzeniach.

Czy czekają nas likwidacje plantacji rzepaku?

Niestety sytuacja z tygodnia na tydzień się pogarsza, rozmiar szkód jest coraz większy. Wynika to głównie z liczebności larw, które jednocześnie powiększają swoją masę, a co za tym idzie rozmiar szkód jest większy. Niestety nadal notuje się dalsze (choć już mniej liczne) naloty śmietki.

Zwiędłe rośliny

Na tym etapie lustrując plantacje rzepaku można dostrzec wiele roślin powiędłych o całkowicie zniszczonym systemie korzeniowym. Można z łatwością je wyrwać z ziemi. Taka roślina nie ma szans na regenerację. Niektóre rośliny jeszcze walczą - widoczne są już jednak przebarwienia (fioletowe, żółte) świadczące o powstaniu wyraźnym niedoborów składników pokarmowych. Często turgor takich roślin pomimo dobrej wilgotności gleby jest osłabiony. To rośliny o bardzo wątpliwym potencjale plonowania.

Obsada jest zagrożona?

Śmietka występuje co roku w różnym nasileniu. W tym roku jednak mamy na wielu polach problemy z obsadą (zaskorupione pola) notowaliśmy często trudne wschody, oraz powszechne opóźnione siewy. Obsada bywa zaniżona, wiec jeśli z tytułu śmietki będą wypadać nam licznie kolejne rośliny może okazać się, że taką plantację nie warto dalej utrzymywać, zwłaszcza że nakłady na nawożenie i ochronę dynamicznie rosną.

Należy pamiętać, że śmietka może żerować do pierwszych większych mrozów. Czyli jej pierwsze żniwo zbierzemy w listopadzie lub w grudniu. W tym czasie larwy przechodzą w stan spoczynku (tworząc brązowe tzw. bobówki, które można znaleźć tuż przy korzeniu). Niestety to nie koniec. Uszkodzenia korzeni to także otwarte wrota dla działania chorób grzybowych a także mrozu. Rośliny uszkodzone przez śmietką są bardzo podatne na wymarzanie. Z bobówek na wiosnę wylatują dorosłe muchówki. Kolejne pokolenie również może żerować na rzepaku, osłabiając tym system korzeniowy. Rośliny w efekcie gorzej wykorzystują dostępną wodę i składniki pokarmowe. Ich potencjał plonowania jest dużo słabszy.