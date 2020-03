Rzodkiew świrzepa w rzepaku – efekt ciepłej zimy

- Ciepła zima ma swoje dobre i złe strony. Do dobrych z pewnością zaliczyć można brak wymarznięć, ale do złych przede wszystkim ciągłe narażenie roślin na infekcje. Ochrona rzepaku powinna być priorytetem na polu, ponieważ należy on do roślin wrażliwych – podkreślają doradcy firmy Procam. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Dość nietypowy w tym roku jest problemem z występowaniem w rzepaku takiego chwastu jak rzodkiew świrzepa (widoczny na zdjęciu). Podczas „normalnej zimy”, czyli podczas niskich temperatur powinien przymarznąć, w tym sezonie występuje bardzo powszechnie. Dodatkowo w łanie często widoczny jest kwitnący rzepak, najpewniej to forma jara.

Trzeba jednak obiektywnie zauważyć, że stan rzepaku jest z reguły bardzo dobry, ale rośliny są zaawansowane w rozwoju.

- Rzepak skracamy, gdy osiągnie on 20-35cm. W bardzo mocnych rzepakach, nawet jeśli są niższe, można regulatory połączyć ze zwalczaniem chowacza. Jeśli natomiast plantacja straciła dużo liści po zimie lub jest nierówna, regulatory dzielimy na 2 dawki: pierwszą dając przy wysokości roślin 10-15 cm, a drugą przy wysokości 30-40 cm – radzi Procam.

Poza tym w tym roku szczególnie ważne jest dokarmianie dolistne, bo rzepak jest bardzo wygłodniały. - Drugą dawkę dolistną dajemy w fazie wybijania w pęd, a najpóźniej w fazie pąkowania (wtedy rzepak musi mieć już wszystkie mikroskładniki „na pokładzie”) – informują przedstawiciele Procam.

Co się dzieje jeszcze w rzepaku? W południowych częściach kraju pojawiły się już pierwsze szkodniki – chowacze.

Chowacz brukwiaczek czy granatek wylatuje, kiedy temperatura wynosi 10-12 st. C, a wczoraj przekraczała ona często 16 st. C. Dlatego nie można zapomnieć o wystawieniu żółtych naczyń, co pomoże monitorować szkodniki. Należy je sprawdzać o stałej godzinie, a po upływie 3-4 dniach ciepłej, słonecznej pogody, poleca się wykonanie zabiegu ochrony.

- Pierwsze naloty chowacza brukwiaczka odnotowano w miejscowości Ciepłowody w powiecie ząbkowickim w województwie dolnośląskim. Ponieważ kolejnego szkodnika wyłapano w miejscowości Łebcz w powiecie puckim (w południe przy temperaturze 13°C na plantacji o dużej ilości kwitnących rzepaków – chwasty rzepak jary) możemy przypuszczać, że w południe podczas najwyższych temperatur i operacji słońca mamy, w pasie od południa w kierunku północnym w pasie zachodnim naszego kraju, zaobserwujemy wyloty tego groźnego szkodnika w uprawie rzepaku. Proszę się nie sugerować porannymi przymrozkami, najważniejsze są temperatury w południe. Oprócz tego proszę zobaczyć na plantację, gdzie na dzień dzisiejszy kwitną rzepaki (najprawdopodobniej jary) gdzie mamy wylot już pszczoły miodnej a także pożytecznych biedronek. Zwracajmy uwagę na takie wyloty podczas dziennych zabiegów insektycydowych – radzą eksperci z Procam.