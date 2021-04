Są opóźnienia w wegetacji upraw oraz w pracach polowych

Względem lat ubiegłych w każdym regionie kraju można zanotować efekt opóźnienia w rozwoju roślin oraz mniej zaawansowany stan prac polowych. Wraz z ociepleniem szykuje się spiętrzenia prac. Jak sytuacja prezentuje się w warunkach centrum Polski? Zapraszamy na krótki spacer po kilku kluczowych uprawach.

29 kwietnia zaglądamy na plantacje pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, buraków cukrowych, grochu siewnego oraz dopiero co zasianej kukurydzy. We wszystkich tych uprawach widać efekt chłodnego kwietnia. Pocieszające jest jednak to, że przez cały ten okres notowana jest dobra wilgotność gleby. Aż do zbiorów będziemy sukcesywnie te uprawy odwiedzać, aby sprawdzać ich stan oraz kondycję. Monitorować będziemy naloty szkodników, pojawy chorób grzybowych oraz reakcję roślin na określone warunki pogodowe. Naszymi spostrzeżeniami będziemy dzielić się na łamach farmer.pl.

Jak to wygląda w bardzo ogólnym zarysie? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu nakręconego w dniu wczorajszym. Uprawy położone są na skraju dwóch powiatów łęczyckiego oraz kutnowskiego.