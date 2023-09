Rzepak wszędzie już wyrzędował, miejscami tam gdzie go zasiano wcześnie ma drugą parę liści i potrzebuje już regulacji. Nie powinien więc dziwić fakt, że na plantacjach są już widoczne szkodniki. Wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi i pobudzają je do aktywności.

Zwalczanie szkodników w wysokich temperaturach bywa trudne i mało skuteczne.

Na plantacjach spotyka się już wiele gatunków stąd coraz częściej rolnicy muszą sięgać po insektycyd nalistny.

Wrzesień przywitał nas wyjątkowo ciepłą aurą, która utrzymuje się już kolejny tydzień. Tak wysokie temperatury utrudniają przeprowadzenie ochrony, w tym przede wszystkim insektycydowej. A niestety na niektórych plantacjach jest już potrzebna interwencja.

-Upały oraz susza, które panują we wrześniu, wpływają na wzrost zagrożeń ze strony szkodników, które są organizmami zmiennocieplnymi, czyli te warunki klimatyczne służą zwiększonym zagrożeniem dla rosnących roślin rzepaku ozimego - mówi portalowi farmer.pl prof. dr hab. Marek Mrówczyński dyrektor IOR-PIB w latach 2018 - 2021 oraz 2007 - 2012.

W okresie wschodów na terenie całej Polski obserwuje się zwiększone zasiedlenia roślin przez pchełki ziemne, które uszkadzały nawet wschodząca liścienie. Małe czarne chrząszcze jeśli występują licznie mogą dokonać poważnych uszkodzeń w młodym rzepaku, poważnie go osłabiając i zmniejszając jego wigor - komentuje zagrożenia prof. Mrówczyński.

Uwaga na śmietkę kapuścianą

Na tym etapie może pojawiać się także śmietka kapuściana, pochodząca jeszcze z drugiego pokolenia. Drugie pokolenie może się już „mieszać” z trzecim pokoleniem tego szkodnika, które zazwyczaj wyrządza najwięcej szkód w rzepaku.

Plantatorzy rzepaku powinni trzymać teraz rękę na pulsie, gdyż w przypadku gradacyjnego występowania muchówek śmietki na plantacji można zabiegiem nalistnym ograniczyć populację muchówek, a tym samym zmniejszyć zagrożenie jakie zazwyczaj stanowią w przyszłości larwy tego gatunku.

Należy jednak pamiętać, że nie jest to sprawa prosta, gdyż śmietki nalatują na rzepak w długim przedziale czasowym i trudno nalistnymi zabiegami ograniczyć ich wielotygodniową presję.

- Aktualnie obserwuje się pierwsze naloty mszyc, głównie kapuścianej oraz brzoskwiniowej, które mogą przenosić wirusy, czyli TuYV- wirus żółtaczki rzepy. Także obserwuje się początek nasilenia na plantacjach rzepaku gnatarza rzepakowca oraz tantnisia krzyżowiaczka - dodaje entomolog.

Na niektórych plantacjach o sobie dają znać także szkodniki glebowe, w tym rolnice, pędraki czy drutowce, które na tym etapie mogą powodować ubytki w obsadzie. Bytują one w glebie, podgryzają młode korzenie i trudno je zauważyć podczas oględzin pola. Dopiero poważniejsze szkody na plantacji dają sygnał do zdiagnozowania problemu, a wówczas wszelkie działania są już zazwyczaj spóźnione.

Dobrą praktyką aby sprawdzić zawczasu jak duże to zagrożenia jest przeprowadzenie odkrywki. W tym celu wykopuje się dołki o szerokości 25 x 25 cm i głębokości 30 cm (w przypadku drutowców i pędraków) lub 100 x 100 x 30 cm (rolnice). Liczne larwy poszczególnych gatunków w przesianej glebie będę odzwierciedleniem czekającego nas wkrótce problemu.

Codzienna lustracja rzepaku

Rzepak atakowany jest z wielu stron różnego typu zagrożeniami. Dlatego tak ważne aby praktycznie codzienne dokonywać lustracji pól. Dobrą praktyką jest także wystawienie żółtych naczyń, które stanowią ważne narzędzie w monitorowaniu nalotów szkodników.

- W żółtych naczyniach, które powinny zostać wystawione bezpośrednio po pierwszych wschodach roślin, obserwuje się w nich oprócz pchełek, także muchówki śmietki kapuścianej. Do naczyń wpadają również mszyce. Naczynia mogą także odławiać chowacza galasówka - tłumaczy prof. Mrówczyński.

Jest to tym bardziej ważne, gdyż interwencyjnie w czasie wegetacji rzepaku nie ma zbyt wielu możliwości skutecznego zwalczania szkodników szczególnie w wysokich temperaturach jakie panują teraz we wrześniu.

Żółte naczynia to dobre i proste narzędzia służące do monitorowania nalotów szkodników Fot. AK

Czym zwalczać szkodniki w rzepaku?

Kilka możliwości można było zastosować na etapie siewu, a właściwie już na etapie wyboru materiału siewnego. Do wyboru rolnik miał zaprawy oparte na cyjanotraniprolu lub flupyradifuronie. Obie zaprawy ograniczają dostęp szkodników do młodych rośliny, przy czy ich działanie słabnie już po kilku tygodniach od siewu.

- Aktualnie zarejestrowane zaprawy nasienne działają od 2 do 3 tygodni i po tym okresie często istnieje potrzeba wykonania zabiegów opryskiwania roślin, ale dopiero po przekroczeniu progu szkodliwości - zauważa nasz rozmówca.

Rzepak mógł być także zaprawiony biologiczną zaprawą opartą na szczepie bakterii Bacillus amyloliquefaciens. Według producenta preparat ten działa również jako stymulator naturalnych mechanizmów obronnych roślin, dzięki czemu zmniejsza szkody powodowane np. przez pchełki w rzepaku.

Podczas siewu rolnik mógł także zastosować doglebowo granulat zawierający cypermetrynę.

Są to jednak możliwości, których już nie można zastosować, a jedynie co rolnik może teraz zrobić to obserwować efekty działania tych metod i sprawdzać czy są one wystarczające, aby odeprzeć atak szkodników.

Zwalczanie szkodników rzepaku po siewie

Po wschodach rzepaku zwalczanie szkodników staje się problematyczne, szczególnie z tego powodu, że jest on atakowany przez liczne gatunki, których biologia i termin występowania różnią się od siebie.

Co więcej wraz z ubytkiem kolejnych insektycydów pojawiają się problemy z legalnym zwalczaniem niektórych gatunków, gdyż przykładowo ich etykiety nie uwzględniają tego w swoich zapisach.

Najbardziej problematyczne w zwalczaniu rzepaku jest jednak to, że brakuje skutecznych i długodziałających rozwiązań a każde kolejne redukcje w substancjach czynnych mocno uderzają w rzepak.

W tym roku pojawia się kolejna trudna sytuacja, gdyż zwalczanie szkodników czasem musi zostać wykonane w warunkach wysokich temperatur i wszelkie rozwiązania oparte na pyretroidach (cypermetryna, lambda-cyhalotryna, gamma-cyhalotryna, deltametryna itp.) muszą być stosowane w temperaturach poniżej 20 stopni Celsjusza. Po wycofaniu chloropiryfosu do walki ze szkodnikami w cieplejsze dni pozostaje praktycznie tylko acetamipryd, który stosowany jest w uprawie rzepaku obecnie zbyt często.

Jak zauważa prof. Mrówczyński coraz więcej dochodzi sygnałów mówiących o tym, że szkodniki budują odporność także na tą substancję czynną, dlatego spodziewać się należy coraz większych problemów z tego zakresu.