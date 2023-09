Kukurydza w rzepaku? Oczywiście jest to możliwe. Fot. Karol Bogacz

Z reguły problemem w rzepaku są samosiewy zbóż. Czasem, ale jednak, pojawiają się także inne, rzadko spotykane niepożądane rośliny, jak. np samosiewy kukurydzy.

Wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi nietypowych chwastów na plantacjach ozimin

Samosiewy kukurydzy mogą pojawiać się w rzepaku oraz zbożach - warunki dla rozwoju mają idealne

Czym zwalczyć samosiewy kukurydzy?

Obecność samosiewów kukurydzy po roku od zbiorów nie jest częstym zjawiskiem. Niemniej zdarza się, że nasiona wymieszane z glebą skiełkują po dość długim czasie. Na jednym z pól samosiewy kukurydzy pojawiły się 11 miesięcy po jej zbiorze na ziarno, gdzie w międzyczasie - pomiędzy kukurydzą a rzepakiem - na polu uprawiana była pszenica ozima. Co ze zwalczaniem samosiewów kukurydzy?

Kukurydza należy do rodziny wiechlinowatych, a więc tej samej grupy co zboża. Graminicydy stosowane więc w celu zwalczania samosiewów zbóż powinny więc dość dobrze poradzić sobie z eliminacją tej rośliny z plantacji rzepaku (np. chlizalofop-p-etylu). Niemniej zwróćmy uwagę na fakt, iż jako taka kukurydza cechuje się większą masą nadziemną a więc do zatrucia dojdzie też po pobraniu większej ilości substancji aktywnej. Dlatego też dla pewności warto nieco zwiększyć dawkę preparatu - zwłaszcza jeśli na plantacji występuje więcej samosiewów kukurydzy.

Co prawda samosiewy kukurydzy wymarzną zimą, jednakże do tej pory pobiorą z gleby dość duży zapas wody. Zwłaszcza w obliczu aktualnej suszy jest to zjawisko niekorzystne. A przypomnijmy, że rzepak w fazie 3-4 liści jest już na etapie odżywiania z gleby - odpowiednie zaopatrzenie w wodę jest więc w tym momencie zdecydowanie wskazane.

Nietypowym chwastom sprzyjają temperatury

A dlaczego samosiewy kukurydzy mogły pojawić się dopiero teraz? Zwróćmy uwagę na panujące aktualnie warunki pogodowe. Warunki termiczne - zarówno jeśli chodzi o temperaturę gleby, jak i powietrza - są dogodne dla skiełkowania i wschodów tej rośliny. Bardzo ciepłe warunki pogodowe umożliwiły szybki wzrost tej rośliny. Po jesiennych orkach po zbiorze kukurydzy przed rokiem warunki dla wschodów były rzecz jasna niesprzyjające - październik cechował się znacznie niższymi wskazaniami słupków rtęci. Po uprawie pożniwnej nasiona trafiły w warstwę gleby, która umożliwiła skiełkowanie a aktualne wysokie temperatury dodatkowo pobudziły kukurydzę do rozwoju.

Rolnicy wspominają, że na plantacjach pojawiały się już nietypowe chwasty. I tak np. zdarzały się już sytuacje, gdy w rzepaku czy burakach cukrowych można było zauważyć samosiewy ziemniaka. W przypadku tego nietypowego chwastu przyczyną jego pojawienia się mogły być m.in. delikatne zimy - bulwy pozostające na plantacji nie wymarzły przez co bezpośrednio po pojawieniu się sprzyjających warunków pogodowych zdołały rozpocząć wegetację.