Na plantacjach w uprawie uproszczone samosiewy zbóż nawet kilkukrotnie przewyższają swoją liczebnością obsadę rzepaku ozimego. Straty składników pokarmowych mogą być spore, jeśli nie zostaną one zwalczone.

Samosiewy zbóż powinny być zwalczane nawet jeśli przedplonem były zboża jare

Skuteczność zwalczania samosiewów zbóż uzależniona jest m.in. od ich fazy rozwojowej

Rzepak przegrywa konkurencję ze zbożami już na początku wegetacji

Samosiewy zbóż bardzo szybko pojawiają się na świeżo zasianych plantacjach rzepaku ozimego. Najszybciej zauważymy je zazwyczaj w uprawach bezorkowych oraz przy dużych uproszczeniach. W początkowych fazach dynamika rozwoju samosiewów zbóż jest znacznie wyższa niż w przypadku rzepaku - mają one ciepłą glebę co znacznie wspomaga ich dynamiczny rozwój.

W pierwszych fazach rozwojowych jednym z większych ryzyk związanych z liczną obecnością samosiewów zbóż jest możliwość zagłuszenia plantacji przez dość inwazyjne chwasty zbożowe.

W późniejszych okresach tak samosiewy zbóż, jak i rzepak, konkurują ze sobą o wodę oraz dostęp do światła, jak również dostęp do składników pokarmowych. Konsekwencją owej rywalizacji są takie problemy związane z rzepakiem jak chociażby nadmierna wybujałość (spowodowana dążeniem rzepaku do lepszego dostępu do światła), niższa mrozoodporność (wyżej osadzona szyjka korzeniowa i mniejsza jej średnica). Samosiewy zbóż - pomimo braku pokrewieństwa z rzepakiem - mogą również przyczyniać się do pogorszenia ogólnego stanu zdrowotnego plantacji.

Do zwalczania samosiewów zbóż możemy przystąpić w momencie, gdy rzepak wykształci jedną parę liści właściwych. Z kolei samosiewy zbóż powinny być przynajmniej w fazie 2 liści, optymalnie w fazie do 6 liści - pamiętajmy, że do początku fazy krzewienia samosiewy zbóż są najbardziej wrażliwe na aplikowane graminicydy.

Na polskim rynku zarejestrowanych jest obecnie 106 preparatów dedykowanych do zwalczania samosiewów zbóż w rzepaku ozimym. Oparte są one o takie substancje aktywne, jak m.in.:

chizalofop-P etylu

propachizafop

fluazyfop-P butylu

chizalofop-P tefurylu

kletodym

cykloksydym

propyzamid

W celu zwalczania samosiewów zbóż stosować można również chinomerak oraz imazamoks - jednakże w konwencjonalnej uprawie stosowane są substancje wymienione wyżej.

W uproszczeniach już po wschodach kilkukrotnie więcej samosiewów zbóż niż rzepaku

Najbardziej inwazyjnym zbożem, które zagraża rzepakom, jest jęczmień ozimy. Pozostałe zboża ozime są nieco mniejszym zagrożeniem dla rzepaku ze względu na wolniejsze jesienne tempo wzrostu, jednakże nadal w istotny sposób mogą redukować potencjał plonotwórczy plantacji. Pamiętajmy, że ze względu na wzrost samosiewów zbóż już od sierpnia oraz początku września rozwój tych roślin będzie dość dynamiczny. Podobnie rzecz ma się ze zbożami jarymi. Te w przypadku ciepłej jesieni w znacznym stopniu ograniczają rozwój rzepaku. Co prawda formy jare powinny wymarznąć zimą, ale już jesienią zdążą ograniczyć ilość dostępnych dla rzepaku składników pokarmowych.

W uproszczeniach samosiewy zbóż lepiej jest zwalczać w technologii dwuzabiegowej. Fot. Karol Bogacz

Na zdjęciu powyżej widzimy wysoki stopień zachwaszczenia plantacji rzepaku ozimego w uprawie uproszczonej. Zauważmy, że rzepak jest ledwie po wschodach (część roślin wciąż wschodzi), a tymczasem samosiewy zbóż zagłuszają już młode rośliny w dość dużym stopniu. Na jedną roślinę rzepaku przypada tu od kilku do kilkunastu samosiewów zbóż.

Z kolei na zdjęciu poniżej ta sama plantacja - zaledwie dwa metry dalej - wysiewana w tym samym terminie, ale już w systemie orkowym. Tutaj wystarczyć będzie prawdopodobnie jeden zabieg graminicydem. Co prawda samosiewy zbóż pojawiają się, aczkolwiek ich zagęszczenie jest kilkukrotnie niższe.