Po zbiorze rzepaku warto przyjrzeć się łodydze. Przyglądając się ściernisku możemy wyciągnąć wiele ważnych, także w kontekście kolejnego sezonu, wniosków.

W gęsty i zwarty łan rzepaku w ostatnich tygodniach wegetacji wejść i przyjrzeć się z bliska roślinom jest bardzo ciężko. Tymczasem po zbiorze jak na dłoni zauważymy wszelkie niedociągnięcia agrotechniczne i porażenia roślin - zarówno przez niektóre szkodniki, jak i choroby

Lustracja ścierniska po rzepaku pozwoli na wyciągnięcie wniosków na kolejny sezon

Zdrewniałe łodygi

To, co najbardziej będzie rzucać się w oczy to m.in. zdrewniałe łodygi. Wspominaliśmy o tych uszkodzeniach już parokrotnie, ponieważ problem ten w istocie dotyczy wczesnej wiosny i podejrzenia co do dużej skali tego zjawiska mieliśmy już w okolicach marca. Przypomnijmy, że tak uszkodzone łodygi są bardzo często efektem żerowania larw chowacza brukwiaczka. Ochrona ukierunkowana na zwalczanie tego szkodnika była w tym sezonie na licznych plantacjach niezbyt skuteczna. Przede wszystkim największy problem konotował optymalny termin zabiegu. De facto pierwsze zabiegi ochronne musiałyby być wykonywane jeszcze przed rozpoczęciem kalendarzowej wiosny, bo chowacz mógł pojawiać się na plantacji wcześniej. Po pierwszych wczesnowiosennych nalotach chowacza pojawiło się ochłodzenie, które uniemożliwiało ochronę. Wskutek tego szkodnik zdążył złożyć jaja, a późniejsze zabiegi ochronne nie mogły już zwalczyć żerujących wewnątrz łodygi larw. Kolejny problem stwarza wąski wachlarz substancji aktywnych insektycydów - niestety wiele z nich radzi sobie z chowaczem, na co wskazuje praktyka, co najwyżej średnio.

Sucha zgnizlizna kapustnych

Suchą zgniliznę kapustnych organoleptycznie na plantacji możemy rozpoznać poprzez próbę wyciągnięcia łodygi rzepaku z ziemi. Wskazówką, że doszło do porażenia przez Phomę może być sytuacja, gdy podczas wspomnianego wyciągania rośliny z gleby łodyga ulegnie złamaniu. Na łodydze zauważymy ponadto brązowe / brunatno - brązowe piknidia. Roślina ulega szybszemu zasychaniu i dojrzewaniu, co jest efektem drewnienia łodygi - ta staje się krucha i bardzo łamliwa.

Brak skutecznej ochrony okołokwitnieniowej

Zgniliznę twardzikową możemy rozpoznać, jeśli zaobserwujemy zaschnięte łodygi. Niekoniecznie są one zdrewniałe w środku. Często teoretycznie pośród zdrowych łodyg znajdziemy takie, które ewidentnie odróżniają się kolorem, co jest efektem przedwczesnego zaschnięcia pod koniec wegetacji. W roślinie porażonej przez zgniliznę twardzikową zakłóceniu ulega transport składników pokarmowych z łodygi do górnych partii. Przetrwalniki grzyba zauważalne będą po rozcięciu łodygi, a w przypadku bardzo intensywnie postępującej choroby również na wierzchniej strony łodygi (są to czarne przetrwalniki, stosunkowo łatwo zauważalne). Najlepszym momentem na ochronę przed zgnilizną twardzikową jest termin okołokwitnieniowy.

Werticilioza widoczna na łodygach

W przypadku werticiliozy na łodygach zaobserwujemy podłużne pasy szarej barwy. Roślina również szybciej zasycha, a dynamicznemu rozwojowi choroby sprzyjają wysokie temperatury w maju oraz czerwcu. Na liściach choroba objawia się ich żółknięciem, ale co ważne - liście żółkną jednostronnie. O wystąpieniu werticiliozy przekonać możemy się także wyrywając roślinę z gleby - porażona będzie pozbawiona znacznej ilości bocznych korzeni, które urywają się z dużą łatwością i pozostają w glebie. Dodajmy, że jest to choroba atakująca rzepak w dość późnych fazach rozwojowych, a jej zewnętrzne objawy zauważymy często dopiero końcem maja czy w czerwcu.

Sto procent plonu tylko w paczce

Jasne jest, że nic już nie poprawimy w rzepaku. Ale będzie to doświadczenie i nauka na przyszłość. Są rzeczy, które możemy w ochronie poprawić, ale niestety i takie, które w dużej mierze są od nas niezależne (jak choćby niższa skuteczność części substancji aktywnych czy warunki pogodowe niesprzyjające skutecznej ochronie). W każdym bądź razie każde z tych, wydawałoby się czasem niepozornych uszkodzeń i niedoskonałości na roślinach, miało wpływ na plonowanie. Pytanie na ile obniżka plonu może być spowodowana różnymi uszkodzeniami - wszystko zależy od ich skali. Pewne jest tylko to, że 100 procent plonu mamy tylko, gdy nasiona są jeszcze w paczce. Od momentu siewu naszym zadaniem jest de facto ograniczanie strat potencjału plonotwórczego.