Septorioza paskowana liści pszenicy mocno widoczna w zbożach

Na liściach pszenicy ozimej widoczne są objawy chorobowe świadczące o występowaniu septoriozy paskowanej liści pszenicy.

Plamy są w kształcie zbliżonym do soczewkowatego, żółtozielone i brązowe (starsze). Często otoczone są chlorotyczną obwódką. W miarę postępu choroby, plamy zlewają się ze sobą zajmując coraz większy obszar liści. Na atakowanej powierzchni przy dokładniejszej obserwacji można zauważyć nieregularnie rozrzucone piknidia. Objawy obecnie dobrze widoczne są na liściach, sprawca choroby atakuje też liścienie i łodyżki. Najwcześniej i silnie porażone liście będą zamierać.

Nie zawsze od razu daje się zaobserwować występowanie septoriozy paskowanej liści pszenicy. Objawy choroby mogą przez pewien czas się nie ujawniać, a zboża wyglądać na zdrowe. Podczas gdy zostały zaatakowane i sprawca już prowadzi spustoszenie w tkankach roślinnych. Okres utajonego rozwoju septoriozy paskowanej liści pszenicy może trwać 14 - 30 dni.

By ograniczyć dalszy rozwój choroby, konieczny jest zabieg ochrony fungicydem w terminie T-1. W tym roku ochronę rozpocząć trzeba wcześnie, zaraz po ruszeniu wegetacji, tj. przed zakończeniem krzewienia (BBCH 29) i jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Tak, żeby w momencie, gdy zboże zacznie strzelać w źdźbło, w roślinie działał już preparat zwalczający chorobę. Preparaty zwalczające septoriozę paskowaną liści pszenicy stosuje się do fazy pierwszego lub czasem drugiego kolanka zbóż.

Próg ekonomicznej szkodliwości:

w fazie krzewienia zbóż wskazaniem do zabiegu jest stwierdzenie 30-50 proc. porażonych liści z pierwszymi objawami septoriozy, kiedy obserwuje się jedną lub dwie plamy na liściu rozkrzewionej rośliny;

w fazie strzelania w źdźbło próg ekonomicznej szkodliwości jest stwierdzenie 10-20 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego, a przy intensywnej uprawie to 10 proc porażonej powierzchni liścia.