Warunki pogodowe sprzyjają obecności licznych szkodników na plantacjach zbóż. W tej chwili lokalnie najgroźniejsza jest skrzypionka, która może znacznie pogorszyć stan liści plonotwórczych.

Skrzypionka lokalnie stanowi już bardzo duże zagrożenie we wszystkich zbożach

Pogoda sprzyja rozwojowi tego szkodnika. Najpierw susza, a teraz skrzypionka, silnie zagrażają plonom zbóż

Skrzypionka blokuje transport składników pokarmowych

Skrzypionka na plantacjach zbóż ozimych oraz jarych pojawia się już od kilku tygodni. W tej chwili lokalnie mamy do czynienia ze sporym nasileniem żerujących larw. To właśnie one stanowią największe zagrożenie dla zbóż.

Larwy odżywiają się miękiszem. Podczas żerowania uszkadzają, często w bardzo dużym stopniu, tkanki liści na których prowadzą "konsumpcję". Najbardziej atrakcyjny jest dla skrzypionki liść flagowy oraz podflagowy. Łatwo zauważymy uszkodzenia spowodowane żerem larw skrzypionki - są to podłużne białe pasy. W znacznym stopniu uszkodzeniu ulega tutaj powierzchnia asymilacyjna liści. W przypadku bardzo dużego natężenia obecności larw uszkodzona może zostać niemal cała struktura zewnętrzna liścia, co w konsekwencji prowadzi do silnych zaburzeń w transporcie składników pokarmowych - do kłosa nie dochodzą wówczas składniki odżywcze lub ich logistyka w roślinie jest zaburzona, przez co kłos nie jest odpowiednio odżywiony.

Obecnie mamy do czynienia z podwójnym problemem. Z jednej strony susza, która skutecznie ogranicza dostęp do wody i składników pokarmowych, a jednocześnie wysusza liście plonotwórcze. Z drugiej skrzypionka, która dodatkowo uszkadza powierzchnię asymilacyjną roślin. Straty spowodowane żerowaniem skrzypionki, przy dużym nasileniu, są szacowane nawet na 40% potencjalnego plonu.

Zwalczanie będzie konieczne na wielu plantacjach

Naszym sprzymierzeńcem obecnie będzie przede wszystkim deszcz. Także jeśli chodzi o skrzypionkę. Silne opady, których niestety nie widać w ciągu najbliższych dni, mogą ograniczyć liczebność skrzypionek - te stracą przyczepność i po dużych opadach zwyczajnie spadają z rośliny. Nie liczmy jednak, że sam deszcz wyeliminuje skrzypionkę. Przy jej dużej liczebności konieczne będzie zastosowanie insektycydu. Można podać pyretroidy. Koszt zabiegu tymi preparatami jest niski (15 - 20 zł/ha). Jeśli przyjdą opady deszczu to zabieg taki można połączyć z ochroną T-3 w przypadku wysokiej presji ze strony chorób fuzaryjnych.

Inna kwestia czy podawać środki ochrony roślin w warunkach suszowych. Jeśli chodzi o fungicydy to lepiej zaczekać z zabiegami. W tej chwili presja ze strony sprawców chorób jest niska (choć oczywiście mogą pojawiać się infekcje utajone), a podanie np. triazoli w warunkach silnych niedoborów wody może wręcz zaszkodzić roślinom. Tak więc z fungicydami czekamy. Ale ze zwalczaniem skrzypionki lepiej nie zwlekać. Biorąc pod uwagę ewentualne niemal całkowite uszkodzenia liścia flagowego oraz podflagowego nawet deszcze, które przyjdą potem, mogą już nie pomóc zbożom. Silnie uszkodzona powierzchnia asymilacyjną doprowadzi bowiem do braków w zaopatrzeniu kłosa w składniki pokarmowe - po dłuższym czasie braki te staną się nieodwracalne.