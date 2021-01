Skutki wprowadzenia strategii „od pola do stołu” dla ochrony roślin

Niestety nie są one optymistyczne, o czym mówił, podczas naszego najnowszego webinarium Farmera prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu. Całe nagranie z 21 stycznia poniżej.

„Ekonomicznych i nie tylko, aspektach wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin dla produkcji roślinnej” to tytuł wystąpienia profesora, gdzie poruszane były m.in. zagadnienia związane z Europejskim Zielonym Ładem i wyżej wspomnianej strategii, która ma wprowadzać ograniczenie o połowę stosowania pestycydów do 2030 r.

Będziemy na stronie farmer.pl publikować systematycznie dane przedstawiane podczas webinarium, ale teraz po pierwsze chcemy zaprezentować odpowiedzi na kilka pytań, po drugie poinformować Państwa, że te pytania, które nie zdołaliśmy zadać na wizji (czas) nie pozostawimy samym sobie i prof. Marek Mrówczyński odpowie, chociaż na kilka z nich, na naszym portalu.

Tymczasem przypominamy, co naukowiec odpowiedział zapytany przez nas, kiedy będą znane szczegóły i forma rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską.

- W tym roku Unia Europejska przygotuje projekty zmian Dyrektywy 128 i również rozporządzenia o rejestracji środków ochrony roślin, czyli 1107 i to będzie wprowadzone w życie dopiero w przyszłym roku. Czyli kolejny rok z tych 10 już biegnie. Ale wprowadzenie tych spraw będzie się wiązało z większym wykorzystaniem integrowanej ochrony roślin. W rozporządzeniu o rejestracji środków 1107 będą zmiany wymagań i potrzeb rejestracyjnych np. dla adiuwantów, bo teraz mogą być rejestracje, ale nie muszą i takie zmiany na pewno będą. Będą zmiany uproszczeń rejestracji preparatów biologicznych. Wymagania muszą być inne niż do preparatów silnie trujących. Co Unia powinna zrobić? Poszczególne państwa, które używają najwięcej substancji czynnych, jak np. Niderlandy to powinny swoje wielkości zredukować. Bo przypominam Polska zużywa 2,5 kg substancji czynnej na hektar, a średnia unijna to 3,5 kg – mówił podczas webinarium prof. Marek Mrówczyński.

Przypominamy, że Państwo mogą wziąć udział w dyskusji na ten temat i wyrazić swoje zdaniem w konsultacjach publicznych, które potrwają od 18 stycznia do 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyżej wspomnianej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Podczas webinarium dopytaliśmy też profesora, kiedy możemy się spodziewać ekspertyzy kosztów wprowadzenia strategii dla rolnictwa?

- Taki raport będzie. Ministerstwo rolnictwa na rzecz Komisji Europejskiej pracuje. Instytut Ochrony Roślin też się w to włączył. Musi być to w tym roku zrobione. Ale wcześniej muszą zapaść decyzje jak ograniczamy stosowanie pestycydów, czy wszyscy równo o połowę, czy ograniczamy według Państw, które stosują najwięcej – podkreślał prof. Mrówczyński.

Poniżej retransmisja webinarium Farmera z 21 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że 10-12 lutego w formie online odbędzie się Konferencja Ochrony Roślin. Każdy rolnik może w niej wziąć udział. Farmer jest głównym patronem medialnym wydarzenia.