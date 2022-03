Słaba dostępność herbicydów do buraków. Ceny poszły w górę

Sprawdzamy tegoroczne ceny za herbicydy do buraka cukrowego. Nie ma tu wątpliwości są one wyższe niż rok temu, a część preparatów nie jest dostępna od ręki. Pojawia się także cień wątpliwości, czy wszystkie złożone zamówienia zostaną zrealizowane na czas.







Kilka dni temu na stronie Südzucker został opublikowany komunikat dotyczący tego, że rolnicy oraz dystrybutorzy sygnalizują problemy z dostawami, dostępnością niektórych preparatów oraz dużą dynamiką zmian cen na środki przeznaczone do ochrony buraków. Aby nie być zaskoczonym koncern zaleca jak najszybszy kontakt z punktem sprzedaży i zakup niezbędnych do ochrony plantacji buraków preparatów.

Zmienną sytuację potwierdził także Pfeifer&Langen Polska.

- Zdajemy sobie sprawę z dynamicznej sytuacji na rynku środków ochrony roślin. Reagujemy na nią na bieżąco. Naszym celem jest, by wszyscy plantatorzy mieli dostęp do odpowiedniej ilości środków ochrony roślin - mówi Maciej Grobelny, dyr ds surowcowych Pfeifer&Langen Polska.

Czy rzeczywiście jest problem z dostępnością czołowych preparatów? Może, nie ze wszystkimi, ale przypominamy, że tradycyjny program odchwaszczania buraków jest oparty na co najmniej kilku preparatach. Skompletowanie całej palety substancji czynnych może niestety sprawiać pewne trudności. A pierwsze plantacje z burakiem cukrowym lada dzień będą zakładane.

Jaka cena za przykładowe preparaty?

Metamitron służący do zwalczania chwastów takich jak fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny czy żółtlica drobnokwiatowa ma obecnie w ofercie co trzecia z firm, z którymi się kontaktowaliśmy. We wszystkich z nich jest on oferowany w postaci preparatu Goltix S 700 SC, który kosztuje średnio 140 zł/l. To około kilkanaście złotych więcej niż rok temu (przykładowo za litr metamitronu płacono ok. 127 zł)

Chinomerak służący do zwalczania chwastów takich jak bodziszki, gorczyca biała, dymnica pospolita, rumianek pospolity, komosa biała, przytulia czepna, tasznik pospolity czy tobołki polne dostępny jest od ręki w połowie firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Dystrybutorzy oferują go w dwóch preparatach- Goltix Titan 565 SC za średnio 130 zł/l ( w zeszłym roku był to koszt około 125 zł/l) i Tanaris za średnio 190 zł/l (w zeszłym roku, marzec 2021 był to koszt około 185 zł). W kilku firmach dowiedzieliśmy się, że w magazynach pozostały ostatnie sztuki.

Trisulfuron metylowy służący do zwalczania chwastów takich jak jasnota purpurowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne czy żółtlica owłosiona ma obecnie w swojej ofercie połowa firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Substancja aktywna dostępna jest u dystrybutorów w dwóch preparatach- Safari 50WG i Limer 50 WG, kosztujących odpowiednio 530 zł i 160 zł za opakowanie 120 g. Przyglądając się cenom z ubiegłego roku za Safari 50 WG opakowanie 60 g zapłacić musieliśmy około 300 zł).

Powertwin 400 SC, a więc mieszanina fenmedifanu i etofumesatu zwalcza chwasty takie jak fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty czy tobołki polne. Dostępny jest od ręki w połowie firm, z którymi się kontaktowaliśmy i kosztuje średnio 170 zł/l. Tegoroczna cena jest znacznie wyższa, ponieważ w zeszłym roku z litr tego herbicydu płaciliśmy około 104 zł.

Chlopyradlid służący do zwalczania chwastów takich jak chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny czy starzec zwyczajny ma obecnie w swojej ofercie jedna trzecia firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Substancja czynna dostępna jest np. w preparacie Lontrel 300 SC, kosztuje około 330 zł/l (w roku 2021 - 300 zł/l).

Lenacyl służący do zwalczania chwastów takich jak dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny czy żółtlica drobnokwiatowa ma obecnie w ofercie co trzecia z firm, z którymi się kontaktowaliśmy. We wszystkich z nich jest on oferowany w postaci preparatu Venzar 500 SC, który kosztuje średnio 190 zł/l (w roku 2021 155zł/l).

Etofumesat służący do zwalczania chwastów takich jak fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity czy tobołki polne ma obecnie w ofercie połowa firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Oferowany jest on w postaci np. preparatu Oblix 500 SC. Za litr etomufesatu należy zapłacić około 84 zł/l. Rok temu cena oscylowała w okolicach 83 zł/l.

Zebrane ceny są oczywiście orientacyjne. Koszt ochrony bowiem zależy od wielu czynników także od wielkości i objętości zakupywanych środków, a także terminów zakupu. Nie zmienia to jednak faktu, że obserwowana jest pewna niepewność ze swobodnym dostępem herbicydów buraczanych na sezon 2022. W sklepach internetowych powszechne są także adnotacje "brak w magazynach". Być może to zwiększone zainteresowanie obecnie zakupem tego typu środków, na co nakładają się także zauważalne już wielu branżach problemy logistyczne. Część preparatów mogła także "wyjechać" w kierunku zachodnim, gdzie generalnie burak sieje się wcześniej.

Nie zmienia to faktu, że siew buraków wkrótce się rozpocznie, stąd warto skompletować wszystkie preparaty niezbędne dla przeprowadzania całego programu odchwaszczania.