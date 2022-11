Ślimaki nadal problemem w rzepaku. Obecnie stanowią zagrożenie dla młodych zasiewów zbóż

Podziel się

Ślimaki nadal są aktywne na plantacjach z rzepakiem ozimym; Fot. HJ

Opady oraz wysokie temperatury sprzyjają ślimakom. Pojawiły się one w tym roku także w rejonach, gdzie do tej pory nie stanowiły zagrożenia dla upraw. W tej sytuacji często stanowiło to zaskoczenie dla mniej czujnych pod tym kątem rolników. Obecnie zagrożone ich żerowaniem są młode zasiewy zbóż.

PARTNER SERWISU

W Polsce problem ze szkodliwością ślimaków z roku na rok jest coraz większy. To już kolejny rok, gdzie lokalnie notuje się duże szkody wyrządzone przez te szkodniki. -Od początku października w województwach: wielkopolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim rolnicy zaobserwowali spotęgowane występowanie i żerowanie ślimaków nagich na oziminach. W przypadku zagęszczenia ślimaków, które może wahać się od 4 do kilkudziesięciu osobników na 1m² należy wykonać zabieg chemiczny przy użyciu moluskocydów - radzi w komunikacie fitosanitarnym IOR-PIB w Poznaniu. O problemie ze ślimakami pisaliśmy już na łamach portalu. Wówczas one stanowiły zagrożenie dla wschodzących młodych roślin rzepaku. Czytaj więcej Ślimaki groźne dla wschodzącego rzepaku Obecnie nadal żerują na plantacjach z rzepakiem. Ich szkodliwość zależy od liczby osobników żerujących na jednostce powierzchni oraz stadium rozwojowego rzepaku. Nadal zagrożony jest szczególnie rzepak wysiany z opóźnieniem, który jeszcze nadrabia zaległości. Mniejsze szkody z reguły wyrządzają te szkodniki w starszych roślinach, choć nie można tego traktować jako pewnik, gdyż szkodniki te są bardzo żarłoczne i mogą wyrządzać duże szkody w krótkim czasie. -W fazie 2 - 5 liści progiem szkodliwości jest średnio 4 lub więcej ślimaków w pułapce lub uszkodzonych 10 % roślin w stopniu silnym lub bardzo silnym - przypomina IOR-PIB w Poznaniu. Zagrożone młode zasiewy zbóż Ślimaki mogą żerować na kiełkujących ziarniakach. Zjadają wówczas ich zarodki, uniemożliwiając kiełkowanie i wschody roślin. Doprowadzają do obniżonej obsady. Drugi rodzaj uszkodzeń polega na całkowitym zniszczeniu siewek po skiełkowaniu i wschodach roślin. Na starszych plantacjach mogą uszkadzać liście. Zazwyczaj wraz z ochłodzeniem ich aktywność słabnie. Progi szkodliwości w przypadku występowania ślimaków na plantacji zbóż wynoszą: I termin: obserwacja bezpośrednio po siewie i po wschodach oraz faza 1 liścia (BBCH 01–10): • 2–3 ślimaki średnio na pułapkę,

• uszkodzenie 5% ziarniaków i/lub siewek. II termin: faza 2–5 liści i fazy późniejsze (BBCH 11–15): • 4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę,

• uszkodzenie 10% roślin Czym zwalczać ślimaki? Wysoka wilgotność w przygruntowej warstwie gleby ( > 90%), obecność rosy, mgły oraz wysokie temperatury powietrza > 15°C oraz gleby będą sprzyjały aktywności ślimaków. Dlatego należy monitorować plantacje w celu wyszacowania zagrożenia. Do walki ze ślimakami wykorzystuję się moluskocydy. Aktualnie w Polsce MRiRW zarejestrowało 24 moluskocydów, które zawierają metaldehyd, natomiast 2 preparaty oparte są o fosforan żelaza. Moluskocydy należy stosować bezpośrednio po zauważeniu ślimaków na plantacji oraz po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin