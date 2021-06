Słodyszek atakuje rzepak jary! Jak sobie radzić?

Rzepak jary zaczął pąkować, tym samym stając się celem ataku groźnego słodyszka rzepakowego. Jak skutecznie ochronić plantacje przed szkodnikiem coraz bardziej odpornym na substancje czynne?

Chrząszcze tego połyskującego szkodnika przegryzają pąki kwiatowe rzepaku i składają do nich jaja. Tak uszkodzone pąki zamierają i opadają, generując duże straty w plonie nasion. W zależności od fazy rozwojowej rzepaku, za próg szkodliwości słodyszka rzepakowego przyjmuje się: 1 chrząszcz na roślinie w fazie zwartego kwiatostanu lub 3-5 owadów w fazie luźnego kwiatostanu.



Przyjmuje się, iż słodyszek rzepakowy, mimo iż groźny w obu formach rzepaku - zarówno ozimej, jak i jarej - większe szkody może wyrządzić w rzepaku jarym. Szczególnie duże straty przynosi żerowanie tego szkodnika w fazie zielonego pąka, gdy pąki znajdują się blisko siebie, dzięki czemu chrząszczom łatwo jest się przemieszczać. W tej chwili mamy do czynienia z masowym pojawem tego szkodnika i na większości plantacji został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości, co oznacza, że należy niezwłocznie przystąpić do zabiegu insektycydowego.

Czym zwalczać słodyszka rzepakowego w rzepaku jarym?



Jak podaje ministerialna wyszukiwarka środków ochrony roślin, w tym sezonie wegetacyjnym do wyboru mamy 33 preparaty dedykowane do zwalczania słodyszka rzepakowego w uprawach rzepaku jarego. Substancje czynne tych środków należą do grup chemicznych: pyretroidów, neonikotynoidów i związków fosforoorganicznych. Najwięcej zawiera w składzie cypermetrynę jako substancję czynną, w etykietach pojawiają się również deltametryna, alfa-cypermetryna, tau-fluwalinat, acetamipryd, gamma-cyhalotryna oraz fosmet. Zdecydowana większość tych insektycydów może być stosowana do fazy żółtego pąka rzepaku (BBCH 59).

Pamiętaj o powszechnej odporności

Wybierając środek do zwalczania słodyszka rzepakowego, należy zwrócić uwagę na ważny aspekt, jakim jest odporność tego szkodnika na substancje czynne insektycydów. Z roku na rok rośnie odporność słodyszka na substancje czynne z grupy pyretroidów. Pożądanych skutków może nie odnieść zatem stosowanie insektycydów zawierających deltametrynę, cypermetrynę czy alfa-cypermetrynę (dla której niedawno Komisja Europejska wycofała zatwierdzenie). Jeżeli jednak koniecznie chcemy użyć pyretroidów, lepiej zaopatrzyć się w środek zawierający tau-fluwalinat, na który słodyszek wykazuje niższy poziom odporności niż w przypadku pozostałych substancji z tej grupy. Dobrym wyborem będą insektycydy na bazie fosmetu bądź acetamiprydu.



Mimo, iż rzepak jary jeszcze nie kwitnie, należy zwrócić uwagę na obecność owadów zapylających w okolicy plantacji i wstrzymać się z wykonaniem oprysku do zakończenia oblotu pszczół.