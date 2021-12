Śmietka jeszcze zbierze swoje żniwo

Zanim na dobre zmarznie gleba lub pokryje pola śnieg grubą warstwą warto zlustrować plantacje rzepaku. Chodząc po polu wyraźnie teraz zaznaczone są szkody wyrządzone przez śmietkę kapuścianą. Najsłabsze rośliny zimy nie przetrwają.

O wysokiej presji śmietki kapuścianej informowaliśmy wielokrotnie. Szkody na wielu polach są znaczące i co najważniejsze to nie koniec negatywnych następstw jej bytowania na korzeniach.

Obecnie lustrując plantacje można wyraźnie zaobserwować rośliny uszkodzone w stopniu znaczącym. Są one słabsze w rozwoju, silnie przebarwione.

Roślina uszkodzona przez śmietkę kapuścianą Fot. A. Kobus

Po wyrwaniu zazwyczaj cały korzeń palowy jest zniszczony. Roślina walcząc o życie wytwarza wówczas sieć drobnych korzeni, które nie pozwalają roślinie pobierać wystarczającej ilości składników pokarmowych. Są widoczne niedobory fosforu, azotu i wielu innych składników.

Całkowicie zniszczony przez śmietkę korzeń palowy Fot. A. Kobus

Gdyby nastąpiła susza takie korzenienie nie byłyby w stanie zaopatrzyć rośliny w wodę. Roślina więdnie i powoli zamiera. W czasie zimy z kolei kolejne uszkodzone egzemplarze będą przemarzać nawet przy niewielkich mrozach. Obecnie sprawdzając obsadę na plantacji takie rośliny nie należy uwzględniać w statystyce.

To nie koniec problemów

Na plantacjach są także rośliny mniej uszkodzone, które z pozoru wyglądają dobrze. Wystarczy sprawdzić system korzeniowy, na którym znajdują się liczne wżery i korytarze, wyrządzone przez larwy śmietki.

Silnie uszkodzone rośliny nie przetrwają zimy Fot. A. Kobus

W te uszkodzenia wchodzą także patogeny chorobotwórcze powodujące butwienie korzeni, zwłaszcza w sytuacji wysokiej wilgotności gleby. Jeśli na korzeniu są tylko płytkie uszkodzenia, zabliźnione –to one większego wpływu na plon nie będą mieć.

Niestety to nie koniec problemów. W Polsce gatunek ten występuje w trzech pokoleniach w ciągu roku. Zimuje w stadium bobówki w ziemi, w strefie korzeniowej roślin żywicielskich. I to zauważyć możemy wyraźnie teraz lustrując rzepak. Miodowe, brązowe tworzy, takie jak na zdjęciu poniżej to właśnie formy zimujące śmietki.

Bobówka śmietki kapuścianej Fot. A. Kobus

Z nich od połowy kwietnia wylecą muchówki, które złożą jaja. Masowy wylęg larw I pokolenia odbywa się na przełomie kwietnia i maja. To pokolenie również może uszkadzać korzenie rzepaku. Choć szkody są zazwyczaj mniej znaczące od tych jesiennych (ze względu chociażby na rozmiar systemu korzeniowego) to w lata stresowe i w warunkach słabej regeneracji roślin po zimie mogą również odgrywać rolę. Drugie pokolenie śmietki pojawia się od połowy czerwca. Jeśli rzepak z uszkodzeniami po śmietce przezimuje, korzeń regeneruje się bardzo powoli. Roślina ma problemy ze sprawnym pobieraniem wody i składników pokarmowych oraz silniej narażona jest na suszę i inne stresy. Bywa, że wylega, przedwcześnie dojrzewa i osypuje nasiona

Natomiast najgroźniejsze trzecie pokolenie nalatuje na rzepak od sierpnia do października, larwy szkodnika uszkadzają najsilniej wówczas młode korzenie. Dlatego w ochronie rzepaku przed śmietką znaczenie mają zarówno metody agrotechniczne jak i chemiczne. Chemiczne sposoby ograniczają się do zaprawiania materiału siewnego, przy czym należy mieć to uwadze, że nie ma już możliwości stosowania w tej uprawie zapraw opartych o neonikotynoidy. Obecna walka ze śmietką to głównie zabiegi nalistne oparte o monitoring nalotów muchówek na plantacje.