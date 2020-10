Śmietka kapuściana na korzeniach rzepaku bezkarna

Na korzeniach rzepaku widoczne są larwy śmietki kapuścianej, które potrafią zupełnie osłabić rośliny. W obecnej fazie rozwojowej zaprawy już nie działają. Czy larwy śmietki kapuścianej są bezkarne, jak je zwalczać?

We wczesnych fazach wzrostu rzepak ozimy jest chroniony przez zaprawy, które działają do wykształcenia przez rośliny 3 liścia. Tylko tego typu substancje, czyli dość krótko działające mają szansę pozytywnie przejść proces weryfikacji i rejestracji unijnej. Nie ma już drogi powrotu do długodziałających zapraw, takie substancje Komisja Europejska (KE) sukcesywnie wycofuje z rynku. W obecnej fazie rozwojowej zaprawy już nie działają.

Do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym na początku jesiennej wegetacji stosowaliśmy przede wszystkim pyretriody – obecnie temperatury są za niskie dla tej grupy preparatów. Szersze spektrum działania względem temperatur wykazują neonikotynoidy i ich mieszaniny. Jednak czas nalotu mchówki i tym samym możliwości jej zwalczania (zanim złoży jaja i wylęgną się larwy) minął.

Śmietka kapuściana na korzeniach już jest. W zwalczaniu nie mamy już do dyspozycji preparatów gazowych. Nie możemy też liczyć na szybki efekt np. acetamiprydu, bo ten działa, ale musi się przemieścić w roślinie (tym wolniejsze przemieszczanie im chłodniej). Tymczasem śmietka kapuściana w najlepsze prowadzi żer i spustoszenie w korzeniach rzepaku. Jakie mamy możliwości ochrony obecnie?

- Z problemem śmietki kapuścianej i tym jak sobie z nią radzić dzwonią rolnicy z całej Polski. Niestety w połowie października na insektycyd przeciwko mchówce jest za późno. Pozostaje nam dbanie o kondycję roślin i ich wzmacnianie, by możliwie jak najlepiej regenerowały uszkodzenia. Oznacza to konieczność podania azotu, co może dodatkowo wybujać rośliny. To może się wydawać sprzeczne, bo przecież dążymy do skrócenia szyjki korzeniowej rzepaku przed zimą. Jednak nie mamy innej opcji. Proponuję podanie mocznika, w ilości 10 kg. Konieczny staje się zabieg regulujący pokrój fungicydem. Zabiegi można połączyć - powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr. hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Larwy śmietki kapuścianej drążą korytarze w korzeniach rzepaku. W obecnej fazie rozwojowej nie zaszkodzą znacząco roślinom, nie spowodują ich wypadania. Jednak osłabiają korzenie i wielkość szkód jakie poczynią, plantacje odczują wiosną.

Rośliny zaatakowane przez śmietkę korzeniową stają się wrażliwe na atak patogenów, przymrozki, mogą nie przetrwać zimy. Ponadto uszkodzony system korzeniowy nie radzi sobie dostatecznie dobrze z penetracją gleby w poszukiwaniu wody i z pobieraniem składników pokarmowych.

Problem szkodników w uprawach, w tym w rzepaku ozimym będzie narastał. KE dąży do eliminacji substancji o długotrwałym działaniu. Pokłosie tych decyzji przy zmieniającym się klimacie jest doskonale widoczne w postaci wzrostu liczebności szkodników. Cały czas pokutuje niechlubny efekt (wzrost liczebności szkodników) wcześniejszych decyzji, kiedy przez okres trzech lat zaprawy neonikotynoidowe nie były w użyciu. Zważywszy, że maleje liczba substancji czynnych dopuszczonych do stosowania, działają one krótko, trudno będzie zapanować nad szkodnikami w ocieplającym się klimacie.