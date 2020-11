Soja skorzysta na nagrodzie Nobla?

W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2020 r. została przyznana za opracowanie metody edycji genomu. Wiele wskazuje na to, że w najbliższej perspektywie na tych osiągnięciach zyska przede wszystkim soja.

Nagrodę otrzymały: Emmanuelle Charpentier (Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Niemcy) oraz Jennifer A.Doudna (University of California, Berkeley, USA) za pracę nad metodą CRISPR/Cas9, służącą do edycji genomów.

Niestety mniej więcej dwa lata temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że rośliny uzyskane za pomocą precyzyjnych technik hodowlanych, takich jak CRISPR, są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO), i w związku z tym metoda ta podlega unijne przepisom dotyczącym GMO. Rozwój metody jak i owoców pracy naukowców zajmujących się tym zagadnieniem na naszym kontynencie jest zatem bardzo ograniczony. Zyskują natomiast na tym kraje, które nie mają takich ograniczeń i w metodzie tej widzą niezwykły potencjał hodowlany.

Technologia CRISPR jest obecnie używana przez naukowców na całym świecie do edycji DNA roślin, w tym soi. Pomaga w tworzeniu nowych odmian o wyższym plonie, odporności na szkodniki i suszę oraz wielu innych korzystnych właściwościach.

Poniżej znajduje się kilka przykładów aktualnych projektów wykorzystujących te technologie, na których prawdopodobnie zyskają w pierwszej kolejności amerykańsy rolnicy zajmujący się uprawą soi.

1) ZWIĘKSZENIE PLONÓW

manipulowanie wydajnością brodawkowania i wiązania azotu przez bakterie z rodzaju Rhyzobium (Uniwersytet Purdue).

2) ZWIĘKSZENIE ZAWARTOŚCI BIAŁKA I TŁUSZCZU W NASIONACH

opracowanie dwóch wysokobiałkowych produktów sojowych, z których każdy wykorzystuje CRISPR do edycji pojedynczego genu, który powoduje wzrost białka nasion. Oczekuje się, że pierwszy produkt wykaże 10% wzrost zawartości białka bez wpływu na olej lub plony, a drugi 25% wzrost zawartości białka, które będzie używane jako składnik mączki w paszach pochodzenia roślinnego i akwakultury. (Amfora),

wyjaśnienie elementów DNA, które regulują ekspresję genów, poprawiają zawartość białka / tłuszczu i są łatwo regenerowane do roślin (University of Georgia),

zwiększenie uzysku oleju sojowego poprzez modyfikację szlaków biosyntezy kwasów tłuszczowych (Uniwersytet Missouri).

3). ULEPSZONA WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Poprawa składu śruty sojowej poprzez edycję genów i modyfikację genetyczną w celu zwiększenia akumulacji metioniny, niezbędnego aminokwasu zawierającego siarkę (University of Missouri)

Edycja genów w celu wyeliminowania funkcjonalnych genów, a tym samym zmniejszenia lub wyeliminowania inhibitorów trypsyny - czynników przeciwodżywczych, które, jak wykazano, zmniejszają wartość ekonomiczną (USDA / ARS, Columbia Missouri)

Korzystanie z edycji genów w celu poprawy jakości śruty sojowej do zastosowań spożywczych i paszowych poprzez zapobieganie wytwarzaniu przez soję gorzkich związków, które pozostają w mączce (Benson Hill)

Modyfikacja składu węglowodanów poprzez zmniejszenie niestrawnych węglowodanów i zwiększenie sacharozy z wykorzystaniem genów syntazy rafinozy (Purdue University)

4). ODPORNOŚĆ NA SZKODNIKI, SUSZĘ I CHOROBY

Opracowanie linii soi o wyższym poziomie odporności na mątwika sojowego (University of Missouri)

Zrozumienie roli głównych genów regulatorowych odpowiedzialnych za zawartość białka w nasionach soi (USDA / ARS)

Charakterystyka i wykorzystanie nowych źródeł tolerancji na suszę dla poprawy jakości soi, zwłaszcza soi dzikiej (Glycine soja) (Purdue University)

Analiza genetycznych i molekularnych podstaw tolerancji na stres abiotyczny u unikalnej odmiany soi Fiskeby III w celu poprawy wyników hodowlanych (University of Minnesota)

Źródło: ussoy.org