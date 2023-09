Jesienny sezon ubezpieczeń rolnych można uznać za otwarty. W tym roku jednak firmy ubezpieczeniowe muszą zmierzyć się z zupełnie innymi realiami niż rok temu. Ceny za zboża i rzepak są nawet dwukrotnie niższe niż rok temu, a to może wpływać na decyzje rolników co do zakresu ochrony upraw. Od czego warto ubezpieczyć oziminy?

25 września rusza jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw w Generali Agro.

Ubezpieczenia upraw jest objęte dopłatami z budżetu państwa – aż do 65 proc. składki.

U ubezpieczeniach rolnych rozmawiamy na AgroShow 2023 z Krzysztofem Mrówką Dyrektorem Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro.

W jesiennym sezonie rolnicy mogą ubezpieczyć w Generali Agro zboża ozime (pszenica ozima, pszenica orkisz ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbóż ozima) oraz rzepak ozimy. Ubezpieczenie dostępne jest w czterech pakietach:

grad;

grad, ujemne skutki przezimowania;

grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;

grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

Od czego warto ubezpieczyć oziminy?

Niskie ceny płodów rolnych plus wysokie koszty produkcji, a dodatkowo susza to bardzo niebezpieczna mieszanka, gdyż wielu rolników może nie uzyskiwać należytych dochodów za rok 2023 sprzedając swoje plony. To może sprawić, że część rolników może szukać oszczędności i niestety może to się odbić na tym, że część z nich nie będzie ubezpieczać swoich upraw lub będzie zawężać zakres ubezpieczenia. To błędne koło:

-Jeżeli nie mamy gwarancji ceny, to bez tej gwarancji nie mamy możliwości przewidzieć co dalej i nie wiemy co się wydarzy na przełomie roku, a tym bardziej nie wiemy co się wydarzy w żniwa roku 2024. Ta niepewność sprawia, że tym bardziej rolnicy powinni zabezpieczyć się finansowo. Jeżeli ceny wzrosną a rolnik nie ubezpieczy swoich plonów a będzie miał szkodę to straci bardzo dużo. Tutaj nie ma miejsca na ryzyko, więc myślę że zabezpieczenie finansowe w postaci polisy ubezpieczeniowej jest bardzo istotne tej jesieni – mówi w rozmowie z farmer.pl Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro.

Susza to ryzyko trudne do oszacowania

Jak mówi dalej ekspert, ten rok pokazuje, że był to sezon względnie spokojny jeśli chodzi o podstawowe szkody. Wystąpiła jednak susza na dużym obszarze, a było to ryzyko, od którego również rolnicy mogli się ubezpieczyć w firmie.

Odszkodowania z tytułu tego ryzyka dwukrotnie przekraczały sumę zebranych składek, co pokazuje że te odszkodowania mogą odgrywać bardzo ważną rolę. Nie są to jednak łatwe szkody do oszacowania na miejscu, gdyż bardzo trudno jest odróżnić realny wpływ suszy od innych zjawisk czy błędów agrotechnicznych.

Uśpione przezimowanie

Zdaniem eksperta, ostatnie zimy niestety uśpiły czujność rolników. Część z nich rezygnuje z ubezpieczenia się od tego ryzyka. Ostatnie szkody z tego tytułu były notowane w roku 2016, jednak nie na dużą skalę. Poważne szkody natomiast zanotowano w roku 2012 i wówczas jak mówi ekspert z 90% polis które miało zawarte ubezpieczenie od ujemnych skutków przezimowania, wypłacano odszkodowania.

Należy jednak zauważyć, że rolnicy coraz częściej wysiewają odmiany, które mają dać wysoki plon, a te niekoniecznie mają wysoki stopień zimotrwałości. Zimy choć teraz nie są mroźne to panujące warunki są niestabilne i bardzo zmienne, a to sprawia, że ryzyko złego przezimowania nadal występuje.

- Warto zabezpieczyć się, nawet w minimalnym zakresie chociażby w tym pakiecie z przezimowaniem z ryczałtem 15%, który gdy jest dobrze skonstruowany pokryje nam ewentualne koszty przesiewu rzepaku czy też zbóż – radzi Krzysztof Mrówka

Kiedy rusza sezon ubezpieczeń rolnych w Generali Agro. Co się zmieniło w ofercie? Jakie składki za ubezpieczenie?

Jak poinformował Krzysztof Mrówka już w poniedziałek 25 września będzie można zarówno sprawdzić jak wygląda oferta w firmie, ale również zawrzeć polisę i ubezpieczyć już oziminy. Cena może się zmienić, jeśli wystąpiły szkody w latach ubiegłych.