Nie chcemy wnikać w polityczne zawirowania, sympatie czy antypatie. Chcemy wytłumaczyć i przedstawić ekspercki punkt widzenia dotyczący sprawy, która wzbudziła wielkie poruszenie w mediach społecznościowych. Chodzi o zabieg deszczowania upraw w słoneczny i upalny dzień. Co na to naukowcy?

7 stycznia odbyła się konferencja prasowa Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej z Michałem Kołodziejczakiem, szefem Agrounii. Zorganizowana ona w słoneczny upalny dzień, na polu należącym do rodziny Kołodziejczaka, przed plantacją kapusty. W tle występujących polityków widać było pracującą deszczownię. I to właśnie o nią, a raczej warunki pogodowe, w jakich została uruchomiona, wybuchła żywa dyskusja.

Temperatura na polu

Na Twitterze pojawił się wpis, który wzbudził wiele emocji: „Jako syn rolnika, coś tam jednak o rolnictwie wiem i zastanawiam się, jaki rolnik nawadnia pole w dzień w pełnym słońcu?..”.

Pod nim było wiele komentarzy od takich, że: „I jest to marnotrawstwo wody. Podlewanie za pomocą deszczowni w południe nie ma sensu z powodu wspomnianego stresu termicznego roślin oraz dlatego, że znaczna część wody bezużytecznie paruje zanim dotrze w pobliże podlewanych roślin”.

Po też i takie: „Dziś wysyp znawców od nawadniania kapusty (…) Kapustę nawadnia się gdyż tego potrzebuje, nie ważne czy dzień czy noc”.

Co na ten temat myślą naukowcy?

Zapytaliśmy o to prof. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – PIB w latach 2018 – 2021 oraz 2007 – 2012.

- Działając w ramach Dobrej Praktyki Rolniczej czy Ogrodniczej powinno się deszczować uprawy w nocy lub w bezsłoneczny dzień, ale w warunkach niższych temperatur do ok. 15 stopni Celsjusza. Podczas pogody, którą mieliśmy 7 września, takie praktyki są absolutnie niedopuszczalne. To jest marnotrawienie wody, którą powinniśmy oszczędzać, bo woda podczas takiej pogody paruje i dochodzi do jej strat – mówi farmer.pl prof. Mrówczyński.

Dodaje też, że w letnich prognozach pogody podawana jest temperatura w cieniu, a ta faktyczna w słońcu, na polu jest zdecydowanie wyższa. Bo gdy pierwsza wynosi przykładowo 25 stopni, to ta druga już ok. 40.

- Stosując takie praktyki, mamy wówczas do czynienia z bardzo dużymi różnicami temperatur tzw. stresem termicznym, który przyczynia się do rozwoju chorób grzybowych. Deszczowanie następuje bowiem zwykle wodą pochodzącą ze studni głębinowych, której temperatura sięga 5-6 stopni Celsjusza. Nie powinno się „podlewać” roślin w takich warunkach z góry, tylko ewentualnie z dołu poprzez nawadnianie kropelkowe. Takie rozwiązania są np. praktykowane we Włoszech. Tam się nie deszczuje upraw, tylko nawadnia w sposób dedykowany, właśnie kropelkowo, co sprawia, że zagrożenie przez choroby jest bardzo małe, bo nie ma warunków do ich rozwoju, tak jak ma to miejsce przy nawadnianiu z góry – wyjaśnia prof. Marek Mrówczyński.

Jego zdaniem rozwijać się będzie nawadniania kropelkowe, a zanikać deszczowanie poprzez wykorzystywania np. deszczowni szpulowych lub innych. Ponieważ pozwala ono zmniejszyć zużycie wody i również obniżyć presję wystąpienia chorób, do których rozwoju przyczynia się wysoka wilgotność.

- Warto też zwrócić uwagę, że coraz więcej państw wprowadza zakaz stosowania studni głębinowych. Przykładem jest Hiszpania. Jest to efekt obecnej sytuacji. Poziom wód gruntowych w całej Europie się obniżył, co zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu i występowaniu suszy. Nawadniania kropelkowe zużywa tylko 10 proc. wody tej, która jest wykorzystywana poprzez np. deszczownie szpulowe – zauważa prof. Marek Mrówczyński.

Trochę inne podeście do sprawy ma innych naukowiec, zajmujący się tematyką ogrodniczą, który nie chce ujawnić swoich danych personalnych, a reprezentuję jednostkę naukową związaną z ogrodnictwem.

Nieoficjalnie poinformował nas, że logistyka ma w tym względzie również duże znaczenie i każdy ogrodnik myśli całościowo o swoim gospodarstwie. Ważne, jest też jego zdaniem, przy deszczowaniu w dzień upalny, aby nie wykonywać tego zabiegu w krótkim czasie, np. włączyć pompę na pół minuty i nie zostawiać roślin lekko zroszonych.

- Zaleca się, ale w Polsce jest to sporadyczne, np. deszczować sady w samo południe, aby je schłodzić, kiedy temperatura osiąga poziom 30 stopni Celsjusza. Oczywiście te straty wody są bardzo ważne, ale z drugiej strony nie przekraczające 3 proc. całej wody, która będzie deszczowana. To zależy od wielkości dawki – wyjaśnił nasz rozmówca. Nawadnianie takie porównał do wyboru tzw. mniejszego zła, czyli mimo że przyjęło się, że takowych zabiegów nie powinno się wykonywać w warunkach wysokiego nasłonecznienia, to czasem zysk ze schłodzenia roślin i dostarczenia im wody, jeżeli naprawdę jej potrzebują, może być większy.

Jakie Wy macie zdanie i doświadczania na ten temat?