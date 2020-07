Srebrne nasiona dzięki nowemu polimerowi

Na nowy sezon dostępne będą rzadko spotykane srebrne nasiona zbóż. Są one chronione zaprawą Vibrance Duo 050 FS firmy Syngenta. Swój nietypowy kolor zawdzięczają specjalnemu polimerowi firmy Aegilops, a same nasiona powstały we współpracy z Wronowski Nasiona.

Vibrance Duo 050 FS to zaprawa zbożowa do stosowania w uprawach jęczmienia jarego, owsa, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta ozimego. Dzięki połączeniu dwóch substancji czynnych – sedaksan i fliudoksonil – skutecznie walczy z takimi chorobami jak głownia pyląca, śnieć cuchnąca czy pleśń śniegowa zbóż i traw.

Zaprawa ta pozwala uzyskać dowolny kolor nasion. Jeśli połączymy ją z czerwonym polimerem uzyskujemy znane nam wszystkim czerwona nasiona. Jeśli wykorzystamy inny barwnik możemy uzyskać zupełnie inną barwę nasion - co może stać się rozpoznawalną marką dla danej firmy nasiennej (tak jak jest np. w rzepaku ozimym). Warto dodać, że polimer użyty w zaprawie nie tylko zapewnia oryginalny wygląd nasion, ale i poprawia przyleganie samej zaprawy do pojedynczych ziarniaków. Ma to niebagatelny wpływ na ochronę zbóż oraz bezpieczeństwo stosowania produktu.

Dlaczego producenci zdecydowali się na nietypowe srebro?

- Chcemy w dość przewrotny sposób pokazać, że wygląd nasion nie jest najważniejszy. Kolor, choć cieszy oko i skłania do podjęcia decyzji zakupowej, ma znaczenie drugorzędne. Sam kolor nie daje gwarancji, że mamy do czynienia z preparatem oryginalnym, o sprawdzonej jakości. Najistotniejszy jest skład chemiczny zaprawy, skuteczność jej działania, zakres rejestracji i bezpieczeństwo dla rolnika i środowiska – tłumaczy Simon Ripaud, Marketing Manager w firmie Syngenta.