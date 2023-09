Tak przynajmniej wynika z opublikowanego dzisiaj badania „Farmer Voice” wykonanego na zlecenie firmy Bayer w 8 krajach na świecie.

Raport wykonany został na podstawie wypowiedzi z 800 rolnikami na całym świecie, reprezentującymi w równej liczbie duże i małe gospodarstwa.

Badanie przeprowadzono w 8 krajach: w Australii, Brazylii, Chin, Niemiec, Indii, Kenii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Presja gospodarcza oraz klimatyczna to główne powody spadku dochodu rolników. Przy czym to głównie zauważalne zmiany klimatu są za to odpowiedzialne.

Badanie „Farmer Voice” pokazuje, że rolnicy na całym świecie w dużej mierze podzielają wspólny pogląd na temat wyzwań dnia dzisiejszego i perspektyw na przyszłość. Chociaż istnieją różnice między krajami, nadrzędne kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i presją gospodarczą budzą podobne obawy u wszystkich.

Rolnicy spodziewają się, że skutki zmian klimatycznych będą się utrzymywać. Trzy czwarte z nich na całym świecie (76%) martwi się wpływem, jaki zmiany klimatyczne będą miały na ich gospodarstwa, przy czym najbardziej zaniepokojeni są rolnicy z Kenii i Indii.

Kluczowe wnioski jakie wystosowano po badaniu to:

71% rolników twierdzi, że zmiany klimatyczne już mają duży wpływ na ich gospodarstwa, a jeszcze więcej martwi się o wpływ, jaki będzie to miało w przyszłości.

73% doświadczyło rosnącej presji szkodników i chorób.

Rolnicy szacują, że w ciągu ubiegłych dwóch lat ich dochody spadły średnio o 15,7% w wyniku zmian klimatycznych.

Co szósty rolnik stwierdza w tym okresie nawet utratę dochodów przekraczającą 25%.

- Rolnicy już doświadczają negatywnych skutków zmian klimatycznych na swoich polach, a jednocześnie odgrywają kluczową rolę w walce z tym ogromnym problemem wyzwanie. Dlatego tak ważne jest, aby ich głos znalazł się w centrum uwagi. Straty zgłoszone w tym badaniu sprawiają, że bezpośrednie zagrożenie, jakie zmiany klimatyczne stanowią dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego, jest całkowicie jasne. W obliczu rosnącej liczby ludności na świecie wyniki muszą być katalizatorem wysiłków na rzecz uczynienia rolnictwa regeneracyjnym - powiedział Rodrigo Santos, członek zarządu Bayer AG i prezes działu Crop Science, skomentował.

Wyzwania gospodarcze

Chociaż zmiany klimatyczne są dominującym i nadrzędnym tematem, wyzwania gospodarcze będą największym priorytetem na najbliższe trzy lata. Jak wynika z raportu:

Ponad połowa (55%) rolników umieściła koszty nawozów wśród trzech najważniejszych wyzwań, następnie koszty energii (47%), zmienność cen i dochodów (37%) oraz koszty ochrony upraw (36%). Znaczenie kosztów nawozów staje się najbardziej widoczne w Kenii, Indiach i na Ukrainie.

Na Ukrainie 70% rolników wymieniło koszty nawozów jako jedno z trzech głównych wyzwań, co pokazuje, że konkretne, urzeczywistnione konsekwencje wojny wywierają dużą presję na rolników w kraju.

Ponadto 40% uznało, że głównym wyzwaniem są ogólne zakłócenia spowodowane wojną. Poza tym ukraińscy rolnicy mają wiele cech wspólnych z ich światowymi odpowiednikami, na przykład ponad trzy czwarte (77%) twierdzi, że zmiany klimatyczne już w dużym stopniu wpłynęły na ich gospodarstwa.

Rolnicy muszą się dostosować

Rolnicy podejmują działania mające na celu łagodzenie zmian klimatycznych i cenią innowacje - to kolejne ważny wniosek z raportu.

Ponad 80% ankietowanych rolników podejmuje lub planuje podjęcie kroków w celu zastosowania działań przyczyniających się do redukcji gazów cieplarnianych. Najważniejsze obszary zainteresowania to wykorzystanie roślin okrywowych (43% już to robi lub zamierza to zrobić), wykorzystanie energii odnawialnej lub biopaliw (37%) oraz wykorzystanie innowacyjnych nasion w celu ograniczenia stosowania nawozów lub środków ochrony roślin (33%). Oprócz tego każdy ankietowany rolnik twierdzi, że już stosuje lub planuje zastosować środki mające na celu poprawę różnorodności biologicznej. Ponad połowa (54%) twierdzi chroni owady zapylające (domki, kopce) lub planuje to zrobić w ciągu najbliższych trzech lat.

Aby być gotowym na przyszłość, rolnicy szukają innowacji

Ponad połowa (53%) z nich twierdzi, że dostęp do nasion i cech zaprojektowanych tak, aby lepiej radzić sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, przyniósłby największe korzyści ich gospodarstwu. Podobna liczba (50%) opowiadała się za lepszą technologią ochrony roślin. 42% stwierdziło, że lepszy dostęp do technologii nawadniania przyniósłby korzyści ich gospodarstwu.

Patrząc na ich praktyki, za najważniejsze drogi do sukcesu uznano poprawę efektywnego użytkowania gruntów, dywersyfikację upraw i poprawę stanu gleby.