Stalowy pracownik - robot do zaprawiania nasion

Układanie worków na paletach to naprawdę męcząca i ciężka praca. Nawet wysokie zarobki na tym stanowisku nie przyczyniają się do wzrostu chętnych do objęcia tego stanowiska pracy. Skoro więc nie ma chętnych ludzi, to może by zatrudnić robota, który po prostu lubi tę robotę?

Właścicielem właśnie takiego robota jest pan Robert Szymczak ze Strzydzewa w powiecie pleszewskim, który gospodaruje na 260 ha. Specjalizuje się on w produkcji materiału siewnego zbóż jarych i ozimych. Okres jesieni to w gospodarstwie zawsze gorący czas. Trzeba bowiem wyczyścić, a potem zaprawić kilkaset ton nasion. Oczywiście, rolnik zatrudnia dodatkowe osoby do pracy, ale jak mówi, jesienią 2018 r. w szczycie sezonu stanął przed problemem braku siły roboczej do obsługi linii. Twierdzi, że problemem nie było niskie wynagrodzenie, ale perspektywa ciężkiej pracy przy układaniu worków. Wspomina, że przetrwał ten kryzys tylko dzięki zaangażowaniu do pracy rodziny, ale jak dodaje - i tak musiał znaleźć lepsze rozwiązanie problemu.

MECHANICZNY PRACOWNIK

Jak mówi rolnik, najgorszą pracą na linii jest układanie worków na paletach, więc decyzja była prosta i została podjęta jeszcze w roku ubiegłym: "kupuję robota, który przejmie tę czynność" - postanowił gospodarz. Początkowo miał to być robot używany, jednak po bliższym zapoznaniu się z cenami części, serwisu i przede wszystkim z problemem konieczności zaadaptowania robota do pracy przy układaniu worków (konieczność zaprogramowania i dopasowania głowicy) jego wybór padł na nowego robota z firmy ABB, model IRB 660. Jednak jak mówi rolnik, zakup robota to dopiero część sukcesu. Nie mniej ważne były jego instalacja i zaprogramowanie. Przede wszystkim urządzenie musi być odizolowane od ludzi, cała przestrzeń, w której pracuje robot, jest ogrodzona wysoką siatką, do środka można wejść tylko przez wejście zabezpieczone zamkiem elektromagnetycznym blokującym drzwi podczas pracy. Natomiast bramka, przez którą pełna paleta opuszcza strefę załadunku, jest zabezpieczona czujnikami, które zatrzymują go, jeśli ktokolwiek chciałby przedostać się przez nią do środka. Oczywiście - oprócz samego robota - konieczne było zainstalowanie przenośników, które dostarczą worek z nasionami w ściśle określone miejsce, skąd pobiera je robot, oraz zainstalowanie dodatkowego przenośnika, który transportuje paletę z automatycznego magazynku na miejsce załadunku przez robota oraz przez bramkę do miejsca, skąd można ją zabrać wózkiem widłowym.

TRUDNY PRACOWNIK

Jak podkreśla Szymczak, dopiero w praktyce okazuje się, że każda technologia ma swoje problemy. Pierwszym z nich jest kompletny brak znajomości branży rolniczej przez osoby zajmujące się projektowaniem, sprzedażą i montażem urządzenia. Dlatego konieczne było np. podniesienie mocowań kabli nad poziom podłogi, aby możliwe było szybkie czyszczenie całej linii. Również procedura startu nie jest prosta, gdyż po uruchomieniu trzeba aktywować/zresetować każde z zabezpieczeń maszyny oddzielnie (trzeba fizycznie podejść do każdego miejsca, gdzie znajduje się przycisk resetu), a potem zbiorczo. Dopiero wtedy robot może wystartować do pracy. Problemem okazała się w praktyce różna masa tysiąca nasion dla poszczególnych gatunków zbóż, bowiem przekłada się to na różne kształty worków (praktycznie nierozróżnialne dla ludzkiego oka). To sprawiało, że chwytak potrafi zaczepić i rozerwać worek. W tym przypadku pomogło ustawienie oddzielnych parametrów dla poszczególnych gatunków zbóż. Z kolei jednak okazało się, że aby cokolwiek przestawić, trzeba odnaleźć konkretną linijkę kodu odpowiadającego za dany manewr robota i ją zmienić, co jak podkreśla rolnik, zajmuje bardzo dużo czasu i jest po prostu skomplikowane. Kolejnym problemem okazały się również sytuacje, w których zniszczeniu ulega np. worek. Po posprzątaniu system "nie widzi" braku worka i ładuje kolejny zgodnie z programem (nie ma możliwości cofnięcia ruchu w niekłopotliwy sposób). No i jak to bywa, czujniki kontrolujące położenie worka, palety itd. są zamontowane w taki sposób, że nawet delikatne ich dotknięcie (np. podczas sprzątania) powoduje, że przestawiają się, a robot wskazuje błąd, ale nie wskazuje czujnika, na którym on wystąpił. Obecnie rolnik wraz ze sprzedawcą urządzenia stara się te niedociągnięcia wyeliminować.

POTRZEBNY PRACOWNIK

Robot zainstalowany w jego gospodarstwie przez cały dzień może układać worki na paletach z szybkością 10 t/h i nie narzeka na ciężką pracę. Nie męczy się, nie chce również podwyżki. Gwarancja na maszynę wynosi 5 lat w przypadku pracy urządzenia non stop. W gospodarstwie pracuje ona sezonowo po kilka godzin dziennie, w dodatku w trybie 50 proc. wydajności (zaprawiarka zaprawia maks. 10 t/h). Podczas sezonu jesiennego, w ciągu 3-4 godzin rolnik jest w stanie przygotować 25 t zaprawionych nasion, co jak mówi, pozwala mu na obsługę dodatkowych klientów, którym zależy na czasie. Do obsługi linii wystarczą przy tym dwie osoby; jedna operuje wózkiem widłowym, a druga zakłada worki na wagoworkownicę. Pozostałe czynności odbywają się w pełni automatycznie. Jak zauważa Szymczak, posiadanie pracownika-robota to także w pewnym stopniu nobilitacja w oczach klientów i wyższa ocena sprzedawanego materiału. A w razie problemów, jak podkreśla rolnik, bardzo pomaga w ich rozwiązaniu przyjęcie toku myślenia programisty. Na koniec mój rozmówca dodaje, że po doświadczeniach jednego sezonu zmieniłby kilka rzeczy w urządzeniu, które zamówił, ale to temat na kolejny artykuł.